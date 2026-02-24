Két seriffhelyettes meghalt, amikor egy férfi tüzet nyitott rájuk

A tűzharc hétfőn történt a 160-as állami főúton. A Stone megyei seriffiroda tájékoztatása szerint egy férfi egy közúti ellenőrzés során váratlanul tüzet nyitott a rendőrökre. Az első lövöldözésben egy seriffhelyettes életét vesztette, a támadó pedig elmenekült a helyszínről, hátrahagyva a pickupját. Az elkövető után azonnal nagyszabású hajtóvadászat indult, számolt be az ABC.

A Missouri államban történt tűzharc során két megyei seriffhelyettes és az elkövető is életét vesztette – Fotó: pexels.com / illusztráció

Helikopterrel találták meg az elkövetőt egy erdőben

A menekülő férfit végül egy rendőrségi helikopter hőkamerája észlelte a közeli erdős területen. A hatóságok szerint amint a járőrök megközelítették, Bird ismét tüzet nyitott.

Amint a helyettesek a közelébe értek, a gyanúsított azonnal lőni kezdett

– mondta sajtótájékoztatón Brad Cole, Christian megyei seriff.

A második tűzharc során három rendőr sérült meg – közülük egy újabb seriffhelyettes belehalt a sérüléseibe.

Lelőtték az ámokfutót egy tűzharc során

A lövöldözésben további két megyei seriffhelyettes is megsebesült. A hatóságok szerint azonban a sérüléseik nem életveszélyesek. A támadó tovább lőtt a rendőrökre egészen addig, amíg azok viszonozták a tüzet – ekkor halálos találat érte.

A tragédia sokkolta a környéket. Két megye rendvédelmi közössége gyászol, miközben a hatóságok vizsgálják a lövöldözés pontos körülményeit és azt, mi vezetett a brutális támadáshoz. Az Egyesült Államokban az utóbbi időben ismét megszaporodtak a rendőrök elleni fegyveres támadások – a mostani eset pedig ismét rávilágít arra, milyen veszélyes lehet akár egy rutinszerű közúti ellenőrzés is.

