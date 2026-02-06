Tragikus balesetben halt meg egy tűzoltó

Tragikus körülmények között halt meg egy tűzoltó New Jersey állambeli Camdenben, miközben rutinellenőrzést végzett a tűzoltóhajón a Delaware folyón csütörtökön – tájékoztat a Fox Weather.

Beszakadt egy tűzoltó alatt a jég a New Jersey állambeli Camdenben. A férfit kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

Fotó: Unsplash

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzoltó alatt beszakadt a jég, miközben ellenőrizte az egység hajóját. A folyó vizének hőmérséklete a baleset napján mindössze 4 Celsius-fok volt, ami különösen veszélyes, a túlélés gyakran perceken múlik.

Howard Bennett tűzoltó kimentéséhez több egységet is riasztottak. A férfit kihúzták a jég alól és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

📄PRESS RELEASE📄

PFANJ MOURNS THE TRAGIC LODD OF VETERAN CAMDEN FIREFIGHTER



🚒 “Our hearts, our prayers, and our full support are with his family, his friends, and the members of @IAFFofficial @cfdlocal788 & @CfdLocal2578 ."



🔗 Full Press Release: https://t.co/ahch0Oq5hO pic.twitter.com/MMat3zoiSF — New Jersey Firefighters (@PFANJ_IAFF) February 6, 2026

