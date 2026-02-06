Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

tűzoltó

Tragikus balesetben halt meg egy tűzoltó

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus balesetben halt meg egy tűzoltó az Egyesült Államokban, miközben az egység hajójának állapotát akarta ellenőrizni a jeges folyón. A tűzoltó alatt beszakadt a jég munka közben. Társai kimentették és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzoltóbalesetjég

Tragikus körülmények között halt meg egy tűzoltó New Jersey állambeli Camdenben, miközben rutinellenőrzést végzett a tűzoltóhajón a Delaware folyón csütörtökön – tájékoztat a Fox Weather. 

Beszakadt egy tűzoltó alatt a jég a New Jersey állambeli Camdenben. A férfit kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.
Beszakadt egy tűzoltó alatt a jég a New Jersey állambeli Camdenben. A férfit kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.
Fotó: Unsplash

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzoltó alatt beszakadt a jég, miközben ellenőrizte az egység hajóját. A folyó vizének hőmérséklete a baleset napján mindössze 4 Celsius-fok volt, ami különösen veszélyes, a túlélés gyakran perceken múlik. 

Howard Bennett tűzoltó kimentéséhez több egységet is riasztottak. A férfit kihúzták a jég alól és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. 

Megható mentőakció: tűzoltók segítettek a bajba jutott hattyún

Drámai mentőakció zajlott az Egyesült Államokban: tűzoltók siettek egy bajba jutott hattyú segítségére, amelynek lábai teljesen befagytak egy tó jegébe a rendkívüli hideg miatt. A hattyúmentési kísérlet sikerrel járt.

Üzemanyagot szállító vonat siklott ki

Súlyos vasúti baleset történt az oroszországi Tambovi terület egyik állomásán, ahol több benzint szállító tartálykocsi is lángra kapott. A robbanás következtében jelentős fennakadások alakultak ki a vasúti közlekedésben, a hatóságok pedig büntetőeljárást indítottak az ügyben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!