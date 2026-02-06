Tragikus balesetben halt meg egy tűzoltó

Tragikus körülmények között halt meg egy tűzoltó New Jersey állambeli Camdenben, miközben rutinellenőrzést végzett a tűzoltóhajón a Delaware folyón csütörtökön – tájékoztat a Fox Weather.
A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzoltó alatt beszakadt a jég, miközben ellenőrizte az egység hajóját. A folyó vizének hőmérséklete a baleset napján mindössze 4 Celsius-fok volt, ami különösen veszélyes, a túlélés gyakran perceken múlik.
Howard Bennett tűzoltó kimentéséhez több egységet is riasztottak. A férfit kihúzták a jég alól és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.
