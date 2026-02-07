Ezt látni kell: az Amerikai Légierő UFO-t vett videóra!

Amerikában kiszivárgott egy katonai felvétel, amelyen egy azonosítatlan légi jármű (UFO) olyan mozgást mutat, amelyet a légierő szakértői sem tudtak magyarázni.

Az UFO-t Ázsiában rögzítette az Amerikai Légierő

Fotó: BRUCE ROLFF / StockTrek Images via AFP

A videót – amelyet a független oknyomozó újságíró, Jeremy Corbell hozott nyilvánosságra – állítólag a US Air Force (Amerikai Légierő) szenzorai rögzítették Szíria és Jordánia határának közelében, és olyan objektumot ábrázol, amely élesen, szinte a fizikát felrúgva manőverezik az égbolton.

A felvételeken a légi jármű nem hagy hagyományos hajtómű- vagy hőnyomokat, mozgása pedig nem illeszkedik a repülőgépek vagy drónok ismert mintázatába.

Corbell szerint a videó hiteles katonai forrásból, a Pentagontól származik, és vizuális megjelenése akár egy sci‑fi filmből is származhatna – írja a Daily Mail.

Több UFO-videó került elő

Az eset azért keltett különösen nagy érdeklődést, mert az UFO viselkedése rendkívüli, és a hivatalos szervek eddig nem nyilatkoztak a felvétel eredetéről vagy jelentőségéről. Az elmúlt években több hasonló videó került nyilvánosságra az amerikai haditengerészet és légierő archívumaiból, melyek szintén azonosítatlan légi jelenségeket rögzítettek.

Az Egyesült Államokban a Pentagon külön hivatalt hozott létre, az All-domain Anomaly Resolution Office-t (AARO), amely az ilyen, ismert technológiával nem magyarázható eseteket vizsgálja.

Bár a hivatalos jelentések gyakran csak részleges információkat tartalmaznak, a nyilvánosságra került felvételek azt sugallják, hogy a katonai szervezetek több ilyen eseményt dokumentáltak, de a legtöbbet nem tették közzé.

A kiszivárgott felvétel újra kérdéseket vet fel a technológia, a tudomány és az ufók világa iránti kíváncsiságunkról. Mindenesetre ez a mostani videó újra lázba hozta a világ UFO-hívőit, és az egyszerű embereket is.

UFO-akták az állambiztonság páncélszekrényéből: a Columbus-dosszié

A Kádár-korszak Magyarországán a repülő csészealjak nemcsak a fantáziát mozgatták meg, hanem a Belügyminisztérium operatív osztályát is. A titkosított magyar UFO-akták sem a földönkívüliek létezésének vagy tevékenységének felderítéséről szóltak, sokkal inkább a témával foglalkozók megfigyeléséről.