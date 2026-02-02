Hírlevél
Sokkoló videón, ahogy a szélvihar a levegőbe kapja az ugrálóvárat

Egy ártalmatlannak induló fesztiváli percek alatt pánikba fordult, amikor hirtelen széllökések csaptak le Laoszon. Az ugrálóvár a szél erejének köszönhetően elszabadult, a levegőbe emelkedett, majd több tíz méteres magasságból zuhant vissza.
ugrálóvárbalesetLaosz

Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen veszélyeket rejt, ha egy ugrálóvár nincs megfelelően rögzítve. A szélviharban elszabadult játék egy fesztivál területéről emelkedett a levegőbe, miközben a közelben tartózkodók pánikba esve menekültek. Bár a felemelkedés pillanatában nem tartózkodtak gyerekek az ugrálóvárban, két gyermek megsérült, amikor az eszköz később visszazuhant a földre – tájékoztat a The Sun.

Az ugrálóvár pillanatok alatt a levegőbe emelkedett a szélviharban
Hogyan emelhette fel a szél az ugrálóvárat?

A vizsgálatok szerint az elszabadult ugrálóvár nem volt megfelelően rögzítve a talajhoz. Az erős szél hirtelen érkezett, és a rögzítési pontok hiánya vagy gyengesége miatt a felfújható szerkezetet könnyedén a levegőbe emelte. Az ilyen játékok nagy felületük miatt különösen érzékenyek a széllökésekre, még akkor is, ha elsőre stabilnak tűnnek.

Miért veszélyes az ugrálóvár erős szélben?

Az ugrálóvár erős szélben rendkívül veszélyessé válhat, mert akár rövid idő alatt is instabillá válik. Ha nincs megfelelően lehorgonyozva, a szél könnyen felemelheti, sodorhatja vagy felboríthatja. Ilyen helyzetekben nemcsak az ugrálóvárban tartózkodók, hanem a környezetben lévő gyerekek és felnőttek is komoly veszélynek vannak kitéve, ahogy azt a Laoszban történt baleset is megmutatta.

Brutális erejű vihar sújtott le Szicíliában, videón a káosz

Szicíliát heves időjárás sújtotta az elmúlt napokban, komoly károkat és fennakadásokat okozva a szigeten. A vihar miatt több településen kitelepítéseket rendeltek el, iskolákat zártak be, és a repülőforgalom is akadozott.

 

