Élő adásban vetette le magát 20 méter magasból a férfi – elképesztő videó

A 37 éves Ken Stornes ismét a figyelem középpontjába került, mivel élő közvetítésben vállalt be egy kockázatos toronyugrást. A norvég influenszer korábban is ismert volt extrém mutatványai miatt – tájékoztat a Sportskeeda.

A 20 méteres ugrás pillanatai gyorsan bejárták az internetet - Fotó: Youtube/Nostradamus

Ken Stornes, aki saját magát „kalandra induló vikingként” emlegeti, 2023-ban vált igazán ismertté, amikor egy 40 méter magas szikláról ugrott jeges vízbe a death diving egyik látványos kísérleteként. Az erről készült felvétel hatalmas visszhangot váltott ki, Instagram-posztja pedig – amelyen egy 40,5 méteres világrekordot jelentő mutatvány látható – több mint 4 millió kedvelést gyűjtött.

Újabb extrém ugrás

Most egy újabb merész lépés miatt került a figyelem középpontjába: élő Twitch-közvetítésben ugrott le egy 20 méter magas toronyról. A felvétel gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon, a nézők pedig döbbenten figyelték, ahogy túléli az esést.

A streamer elsősorban IRL (valós életben zajló) tartalmairól ismert, amelyekben rendszeresen extrém kihívások elé állítja magát. Követői szerint éppen ez a határfeszegető hozzáállás teszi különlegessé a csatornáját, ugyanakkor sokan a veszélyekre is felhívják a figyelmet.

31 kilométer magasból ugrott a mélybe, de életben maradt

1960. augusztus 16-án a világ lélegzet-visszafojtva figyelte, ahogy Joseph Kittinger, az Egyesült Államok légierejének századosa egy nyitott gondolában, héliummal töltött ballonhoz rögzítve Új-Mexikó fölé emelkedik. Célja nem egy vakmerő mutatvány, hanem egy életmentő katonai kísérlet volt, ám ezzel minden idők egyik legmegdöbbentőbb rekordját állította fel: a legmagasabb ejtőernyős ugrás és a leghosszabb szabadesés világrekordját.