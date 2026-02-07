Megszűnt egy meghatározó atomfegyvereket korlátozó megállapodás

A most lejárt Új Start-szerződést még az Egyesült Államok és Oroszország kötötte, felső határt szabva a hadrendbe állított atomrobbanófejek számának. Az ellenőrzési mechanizmusok célja a félreértések és a véletlen eszkaláció csökkentése volt.

Miért volt kulcsfontosságú az Új Start az atomfegyverek korlátozásában?

Az Új Start azért számított meghatározó atomfegyverekről szóló szerződésnek, mert jogi féket jelentett a nukleáris fegyverkezésben. A megállapodás fennállása alatt az atomfegyverek száma ellenőrzött keretek között maradt, és az adatmegosztás csökkentette a bizonytalanságot.

Mit jelent az Új Start lejárata a fegyverkezési verseny szempontjából?

A szerződés lejárta után megszűnt az utolsó kötelező kontrollmechanizmus a két nagy atomhatalom között. Moszkva és Washington most már ellenőrzés és kötelező adatcsere nélkül növelheti atomarzenálját, ami klasszikus fegyverkezési spirált indíthat el.

Feszültség az USA és Oroszország között

A helyzet nem azonnali katasztrófát jelent, hanem fokozódó bizalmatlanságot. Több fegyver, rövidebb reakcióidők és nagyobb hibalehetőség jellemzi azt a környezetet, amelyben az Új Start már nem működik fékként, erősítve a feszültséget az USA és Oroszország között.

Hidegháborús örökség és az atomalkuk fokozatos szétesése

Az előzmények a hidegháború idejére nyúlnak vissza, amikor a START-egyezmények még lépcsőzetesen szabályozták az atomfegyverek számát. Ezek az atomalkuk idővel politikai bizalmatlanság és új technológiák miatt fokozatosan estek szét.

Egy korlátozott atomháború is elpusztítaná a Földet

Kína felemelkedése és a nukleáris feszültség erősödése

A mostani helyzetet tovább élezi Kína felemelkedése, amely gyors ütemben bővíti nukleáris képességeit. Peking közben elutasítja a formális fegyverzetkorlátozást, ami tovább növeli a nukleáris feszültséget az atomhatalmak között.

Milyen irányba vezethet az Új Start utáni korszak?

A lehetséges kimenetelek három irányba mutatnak: megszülethet egy új, többpólusú atomalku; elszabadulhat a fegyverkezési verseny; vagy egy válság kényszerítheti ki a tárgyalások újraindítását. A tét egyszerű és nyomasztó: kevesebb szabály egy veszélyesebb világban, ahol az Új Start hiánya az atomháború veszélyét is közelebb hozza – írja elemzésében a Daily Mail.

