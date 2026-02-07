Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Háborús riadót fújtak Oroszországban, súlyos dolog történt

Érdekes

Megtalálták Istent? Hajmeresztő elmélettel állt elő egy harvardi fizikus

atomfenyegetés

Megszűnt egy meghatározó atomfegyvereket korlátozó megállapodás

4 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy korszak zárult le egyik napról a másikra a nemzetközi biztonság történetében. Az Új Start lejártával megszűnt az utolsó olyan megállapodás, amely még tényleges korlátokat szabott a nukleáris fegyverkezésnek. A változás hosszabb távon is érezhető hatással lehet a globális erőviszonyokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
atomfenyegetésAtomfegyverekgeopolitikai konfliktusOroszországusa

A most lejárt Új Start-szerződést még az Egyesült Államok és Oroszország kötötte, felső határt szabva a hadrendbe állított atomrobbanófejek számának. Az ellenőrzési mechanizmusok célja a félreértések és a véletlen eszkaláció csökkentése volt.

Az Obama kormányzat tagjai az Új START szerződés megtárgyalása közben
Az Obama kormányzat tagjai az Új START szerződés megtárgyalása közben
Fotó: Pete Souza / Készítette: The White House from Washington, DC - P111810PS-0076, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12268668

Miért volt kulcsfontosságú az Új Start az atomfegyverek korlátozásában?

Az Új Start azért számított meghatározó atomfegyverekről szóló szerződésnek, mert jogi féket jelentett a nukleáris fegyverkezésben. A megállapodás fennállása alatt az atomfegyverek száma ellenőrzött keretek között maradt, és az adatmegosztás csökkentette a bizonytalanságot.

Mit jelent az Új Start lejárata a fegyverkezési verseny szempontjából?

A szerződés lejárta után megszűnt az utolsó kötelező kontrollmechanizmus a két nagy atomhatalom között. Moszkva és Washington most már ellenőrzés és kötelező adatcsere nélkül növelheti atomarzenálját, ami klasszikus fegyverkezési spirált indíthat el.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin chairs a Security Council meeting in Moscow on February 6, 2026. (Photo by Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin nem hosszabbította meg az atomfegyverek korlátozásáról szóló szerződést Fotó: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP

Feszültség az USA és Oroszország között

A helyzet nem azonnali katasztrófát jelent, hanem fokozódó bizalmatlanságot. Több fegyver, rövidebb reakcióidők és nagyobb hibalehetőség jellemzi azt a környezetet, amelyben az Új Start már nem működik fékként, erősítve a feszültséget az USA és Oroszország között.

Hidegháborús örökség és az atomalkuk fokozatos szétesése

Az előzmények a hidegháború idejére nyúlnak vissza, amikor a START-egyezmények még lépcsőzetesen szabályozták az atomfegyverek számát. Ezek az atomalkuk idővel politikai bizalmatlanság és új technológiák miatt fokozatosan estek szét.

Egy korlátozott atomháború is elpusztítaná a Földet
Fotó: Science Tech Daily

Kína felemelkedése és a nukleáris feszültség erősödése

A mostani helyzetet tovább élezi Kína felemelkedése, amely gyors ütemben bővíti nukleáris képességeit. Peking közben elutasítja a formális fegyverzetkorlátozást, ami tovább növeli a nukleáris feszültséget az atomhatalmak között.

Így alakulhat a nukleáris fegyverek jövője

Milyen irányba vezethet az Új Start utáni korszak?

A lehetséges kimenetelek három irányba mutatnak: megszülethet egy új, többpólusú atomalku; elszabadulhat a fegyverkezési verseny; vagy egy válság kényszerítheti ki a tárgyalások újraindítását. A tét egyszerű és nyomasztó: kevesebb szabály egy veszélyesebb világban, ahol az Új Start hiánya az atomháború veszélyét is közelebb hozza – írja elemzésében a Daily Mail.

Az Új Start szerződést az Egyesült Államok és Oroszország 2010. április 8-án írta alá Prágában, és 2011. február 5-én lépett hatályba. A megállapodás a stratégiai nukleáris fegyverek számának csökkentését és átlátható ellenőrzését rögzítette. A szerződés meghosszabbítására nem került sor, így 2026. február 5-én végleg lejárt

 – foglalja össze a Wikipedia.

Elképesztő dolog derült ki az atomfegyverekről – itt az elemzés

Hirosimától napjainkig az atomfegyverek nemcsak a hadviselés, hanem a nemzetközi politika alapjait is átírták. A XX. Század Intézet elemzése szerint a legnagyobb veszély nem közvetlenül a nukleáris zsarolásban rejlik, hanem abban a dominóhatásban, amelyet az atomfegyverek elterjedése indíthat el. Egy új atomhatalom megjelenése másokat is fegyverkezésre késztethet, ami beláthatatlan következményekkel járhat.

Kitört a pánik! Atomfegyverek jelentek meg a NATO határán

Amerikai kutatók szerint Belaruszban egy korábbi katonai repülőtéren jelenhettek meg orosz hiperszonikus rakéták, amelyek nukleáris robbanófej hordozására is alkalmasak lehetnek. A következtetéseket friss műholdfelvételek elemzésére alapozzák.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!