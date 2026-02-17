Káosz Új-Zélandon: árvízriadó és földcsuszamlások – drámai képek a térségből

Új-Zéland Déli-szigetét súlyos időjárási helyzet érte el, miután egy alacsony nyomású rendszer intenzív csapadékot hozott az ország keleti partvidékére. Új-Zéland meteorológiai szolgálata szerint a vihar korábban az Északi-szigeten, Wellington térségében okozott károkat, majd dél felé vonulva áradásokat és veszélyes tengeri viszonyokat idézett elő.

Heves, viharos esőzések sújtották kedden Új-Zéland Déli-szigetét, ahol árvízriadó van érvényben

Fotó: CNN-News18 / YouTube / képkivágás

Új-Zéland időjárás: árvízriadó és helyi vészhelyzet a Déli-szigeten

Helyi vészhelyzetet hirdettek a Christchurch közelében fekvő Banks-félszigeten, ahol áradások, kidőlt fák és földcsuszamlások akadályozzák a közlekedést, több helyen pedig megszakadt az áram- és távközlési szolgáltatás. Christchurch polgármestere, Phil Mauger arra kérte a lakosokat, hogy takarékoskodjanak a vízzel, egyes körzetekben pedig az ivóvíz felforralását javasolták a víztisztító telep sérülése miatt.

Banks-félszigeten áradások, kidőlt fák és földcsuszamlások akadályozzák a közlekedést

Fotó: CNN-News18 / YouTube / képkivágás

A Christchurchtől mintegy 90 kilométerre északnyugatra fekvő Akaroa települést az áradások ideiglenesen elzárták a külvilágtól.

Banks-félszigeten áradások, kidőlt fák és földcsuszamlások akadályozzák a közlekedést

Fotó: CNN-News18 / YouTube / képkivágás

A helyi és közösségi felvételeken elárasztott utcák, beomlott útszakaszok és megáradt patakok láthatók. A hatóságok figyelmeztetése szerint a következő órákban további esőzések várhatók, amelyek tovább ronthatják a helyzetet.

A cikk az MTI tájékoztatása alapján készült.

További tartalmak:

Heves esőzések okoztak komoly problémákat a Balkánon. Az áradások Észak-Macedóniában több térséget is sújtanak, egyes településekről embereket kellett kimenekíteni.

Összeomlott Pugliában a híres sziklaképződmény. A szerelmesek íve Valentin-nap éjszakáján roskadt a tengerbe a heves viharok következtében.