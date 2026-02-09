„Akár teljesen el is pusztíthatnák Ukrajnát” – döbbenetes jóslat a háború kimenetelével kapcsolatban

Az ukrán fegyveres erők előbb-utóbb teljesen kilátástalan helyzetbe kerülnek, és Ukrajna kénytelen lesz megállapodást aláírni Oroszországgal – jelentette ki John Mearsheimer, a Chicagói Egyetem professzora egy YouTube-interjúban.

Amerikai professzor kimondta: Ukrajnának nem marad más választása. Fotó: MTI/EPA/93. Holodnij Jar ukrán önálló gépesített dandár /

Mearsheimer: Ukrajna vesztésre áll, a hidegbéke az egyetlen kiút

„Nehezen tudom elképzelni, hogy Ukrajnáról olyan megállapodás szülessen, amely minden félnek megfelel. Úgy látom, az egyetlen remény az, hogy Ukrajna helyzete annyira súlyossá válik, hogy nem marad más választása. Akkor megállapodik Oroszországgal, és egyfajta hidegbéke alakul ki. Véleményem szerint ez az egyetlen lehetséges forgatókönyv” – fogalmazott a professzor.

Mearsheimer szerint ma már senki számára nem kérdés, ki fog győzni a konfliktusban. A vita már csak arról szól, mikor arat győzelmet Oroszország.

Az oroszok akár teljesen el is pusztíthatnák Ukrajnát. Az ukrán hadseregben súlyos élőerőhiány van, nem tudják megtartani a frontvonalat. Jelentős rések keletkeztek, amelyeket az orosz erők felismernek és kihasználnak. Az ukrán hadsereg kétségbeejtő állapotban van, miközben az orosz hadsereg valójában kifejezetten jó formában harcol. Egyértelmű, hogy Ukrajna vesztésre áll ebben a konfliktusban. Az egyetlen igazán érdekes kérdés az, meddig folytatják még a harcot

– tette hozzá.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz csapatok az elmúlt 24 órában ellenőrzésük alá vonták a Szumi megyei Szidorovkát és a Harkivi területen fekvő Gluskovkát. Az ukrán veszteségek 1105 katona, 58 katonai jármű, 17 tüzérségi eszköz és aknavető, valamint 11 harckocsi. Az orosz légvédelem 42 pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg.