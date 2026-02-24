A Tisza Párt kezdettől fogva markánsan háborúpárti álláspontot képvisel, s ennek jegyében politizálnak az Európai Parlamentben is. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke már a 2024-es EP-választás előtt megüzente, hogy az ukrán-pártiságot is elvárják a frakciójukhoz csatlakozóktól: „három alapvető feltételünk van, amelyet mindenkinek, aki hozzánk akar tartozni, be kell tartania: Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia”. Magyar Péterék pedig a hézagmentesen bele is simultak ebbe az irányvonalba.

Az orosz-ukrán háború: Ha a Tiszán múlna, kiszélesedne a háború

Fotó: Nicolas J Leclercq / Unsplash

Beszédes jelent volt, amikor Magyar Péter 2024 októberében állva tapsolta meg Ursula von der Leyennek az Európai Parlament előtt elmondott beszédét, amelyben az Európai Bizottság elnöke kijelentette: „csak egy út van az igazságos béke érdekében Ukrajna és Európa számára, az, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajna ellenállását, katonai, pénzügyi és politikai támogatással”.

Több pénzt Ukrajnának

De tavaly áprilisában is a háborús politika mellett álltak ki a tiszás EP-képviselők, amikor egy olyan állásfoglalást szavaztak meg az idei költségvetésről, amelyből kiderül, hogy a Tiszát is magában foglaló néppárti-liberális nagykoalíció még nagyobb összegekkel akarja támogatni Ukrajnát, azon belül is növelnék a katonai kiadásokat.

A dokumentum emellett Ukrajna mielőbbi, akár már 2030 előtti EU-tagságát szorgalmazta, amit egyébként a Politico által is felkarolt „Zelenszkij-terv” is megerősít. Ukrajna csatlakozásával az egész unió azonnal belesodródna a háborúba, Az uniós szerződésekben ugyanis található egy, a tagok kötelező katonai segítségnyújtására vonatkozó passzus, amit Andrij Ivanovics Szibiha ukrán külügyminiszter a NATO 5. cikkelyéhez hasonlított a minap. Utóbbiról köztudott: ha a NATO valamely tagállamát fegyveres támadás éri, azt a katonai szövetség mindegyik tag elleni támadásnak tekinti.

Figyelemre méltó mindezeken túl, hogy a Tisza Párt Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában a válaszolók több mint 58 százaléka támogatta Ukrajna uniós tagságát. Vagyis szavazóik többsége szerint Magyar Péterék nem kopogtatnak rossz helyen, amikor Ukrajnát támogatják.