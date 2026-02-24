Ha a Tiszán múlna, kiszélesedne a háború

A Tisza Párt kezdettől fogva markánsan háborúpárti álláspontot képvisel, s ennek jegyében politizálnak az Európai Parlamentben is. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke már a 2024-es EP-választás előtt megüzente, hogy az ukrán-pártiságot is elvárják a frakciójukhoz csatlakozóktól: „három alapvető feltételünk van, amelyet mindenkinek, aki hozzánk akar tartozni, be kell tartania: Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia”. Magyar Péterék pedig a hézagmentesen bele is simultak ebbe az irányvonalba.
Beszédes jelent volt, amikor Magyar Péter 2024 októberében állva tapsolta meg Ursula von der Leyennek az Európai Parlament előtt elmondott beszédét, amelyben az Európai Bizottság elnöke kijelentette: „csak egy út van az igazságos béke érdekében Ukrajna és Európa számára, az, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajna ellenállását, katonai, pénzügyi és politikai támogatással”.
Több pénzt Ukrajnának
De tavaly áprilisában is a háborús politika mellett álltak ki a tiszás EP-képviselők, amikor egy olyan állásfoglalást szavaztak meg az idei költségvetésről, amelyből kiderül, hogy a Tiszát is magában foglaló néppárti-liberális nagykoalíció még nagyobb összegekkel akarja támogatni Ukrajnát, azon belül is növelnék a katonai kiadásokat.
A dokumentum emellett Ukrajna mielőbbi, akár már 2030 előtti EU-tagságát szorgalmazta, amit egyébként a Politico által is felkarolt „Zelenszkij-terv” is megerősít. Ukrajna csatlakozásával az egész unió azonnal belesodródna a háborúba, Az uniós szerződésekben ugyanis található egy, a tagok kötelező katonai segítségnyújtására vonatkozó passzus, amit Andrij Ivanovics Szibiha ukrán külügyminiszter a NATO 5. cikkelyéhez hasonlított a minap. Utóbbiról köztudott: ha a NATO valamely tagállamát fegyveres támadás éri, azt a katonai szövetség mindegyik tag elleni támadásnak tekinti.
Figyelemre méltó mindezeken túl, hogy a Tisza Párt Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában a válaszolók több mint 58 százaléka támogatta Ukrajna uniós tagságát. Vagyis szavazóik többsége szerint Magyar Péterék nem kopogtatnak rossz helyen, amikor Ukrajnát támogatják.
Nem a békekeretre
A Tisza képviselői akkor is bebizonyították az ukránpárti elkötelezettségüket, amikor 2024 szeptemberében tartózkodtak egy háborúpárti indítványról szóló szavazáson. Megszavazták ugyanakkor az állásfoglalás módosítóját, amely felszólítja a tagállamokat: gyakoroljanak aktívan nyomást a magyar kormányra, hogy az szüntesse meg az európai békekeret, köztük az újonnan létrehozott Ukrajna Támogatási Alap blokkolását.
Tavaly márciusban Magyar Péter az eddigi legdurvább háborús eszkalációs tervezethez is a nevét adta. Aláírta ugyanis az európai parlamenti nagykoalíció Ukrajna- és háborúpárti javaslatát, amely egyebek mellett újabb fegyverküldéseket támogatott és fegyverbeszerzések finanszírozását követelte a tagállamoktól. A javaslat ugyanakkor elítélte Magyarországot, amiért a békepárti álláspontját képviselve vétójogával élt és nemet mondott március elején az európai vezetők további fegyverküldési elképzelésére. A dokumentum azt is támogatta, hogy a nyugati fegyvereket orosz területen is be lehessen vetni, valamint hogy az európai kiképzési műveleteket terjesszék ki Ukrajna területére. Később Magyar Péter megpróbálta letagadni, hogy szignózta volna a dokumentumot.
Ruszin-Szendi, a héja
A Tisza különböző politikusai és a párt holdudvarának meghatározó szereplői ugyancsak rendszeresen tesznek háborúpárti nyilatkozatokat. A legnagyobb héja Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, akit Hajdú-Bihar vármegye 5-ös számú egyéni választókerületében indítanak Magyarék. Az egykori vezérkari főnök egy interjúban jogosnak nevezte, hogy NATO-erők bevonuljanak Ukrajnába, amennyiben utóbbi a katonai szövetség tagja lenne. Egy másik alkalommal, Magyar Péterrel beszélgetve pedig felidézte, hogy annak idején olyan érvekkel buzdította a NATO- és EU-tagországok vezérkari főnökeit Ukrajna megsegítésére, mint hogy „az erő igazából a mi oldalunkon van”.
Háborúpárti aknamunka
Arra csak később derült fény, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnökként a NATO-tárgyalásokon szisztematikusan eltért a magyar kormány háborúellenes álláspontjától, és Ukrajna-barát narratívát képviselt. Az ülések után készített jelentéseit meghamisította, ezzel félrevezette a feletteseit és a kormányt. Az üléseken elhangzottak olyan kijelentései, mint a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!), a hivatalos magyar semlegességi politikával élesen szembementek. Nem meglepő, hogy a vezérkari főnöki posztról 2023-ban végül leváltották.
Előtte azonban, 2022 nyarán Ruszin-Szendi még a Magyar Honvédség parancsnokaként titokban kiutazott Kijevbe, ahol Valerij Zaluzsnijjal, az ukrán hadsereg főparancsnokával találkozott. A Ruszin-Szendit barátjának nevező Zaluzsnij akkor úgy értékelte a látogatást, hogy Magyarország Ukrajnát támogatja az Oroszország elleni háborúban.
A több tiszás fórumon is fegyverrel az oldalán megjelenő Ruszin-Szendi Romulusz tavaly októberben arról beszélt egy rendezvényen, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot Magyarországon, s „ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”.
Harcias káderek
Emellett a Tisza különböző politikusai és a párt holdudvarának meghatározó szereplői is rendszeresen tesznek háborúpárti nyilatkozatokat.
Ferenczi Gábor, akit Csongrád-Csanád 4-es számú egyéni választókerületében indítanak Magyarék, 2024-ben azért méltatta Dániát egy Facebook-bejegyzésben, miért fegyvert küldött Ukrajnába. Egy másik posztban pedig bagatellizálta a háborút. A Tolna vármegye 1-es körzetében induló Sárosi József a háború kérdését felhasználva gúnyolódott a nemzeti kormányon. Egy másik tolnai tiszás jelölt, Cseh Tamás a sorkatonaság visszaállítását szorgalmazta egy évekkel ezelőtti posztjában. Időközben a bejegyzések mindegyikét törölték.
A közfelháborodás miatt Magyar Péter egyik első számú bizalmasa és tanácsadója, Raskó György is több posztját kényszerült törölni. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy ma is elérhető még az agrárközgazdásznak az a bejegyzése, amelyben lényegében arról írt: szükség van egy több százezer ember halálát okozó európai háborúra, mert a vérontás szerinte „megtisztulást” hozna a térségünkben.