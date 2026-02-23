Hírlevél
dróntámadás

Súlyos ukrán dróncsapás érte a Barátság kőolajvezeték kulcsfontosságú állomását

Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket ellátó egyik oroszországi szivattyúállomást. Az ukrán dróntámadás Tatárföld régióban, az orosz-ukrán határtól több mint 1200 kilométerre történt, és tüzet okozott a létesítményben. A hatóságok egyelőre nem közöltek adatokat a károk mértékéről és a vezetékrendszer működésére gyakorolt hatásról.
dróntámadásukrán dróntámadásBarátság kőolajvezetékOroszország

Ukrán dróntámadás ért egy, a Barátság kőolajvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország területén – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) illetékese hétfőn.

ukrán dróntámadás
Tűz ütött ki a Barátság kőolajvezetéket ellátó állomáson
Fotó: X

Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket ellátó állomást

A drónok Tatárföld régióban, az orosz-ukrán határtól több mint 1200 kilométerre csapódtak be, és tüzet okoztak a szivattyúállomáson, amely fontos létesítménye az Oroszországot Kelet-Európával összekötő Barátság kőolajvezetéknek – közölte az illetékes annak említése nélkül, hogy a becsapódás mekkora kárt okozott, és milyen mértékben befolyásolhatná az olajvezeték működőképességét.

A szállítás Magyarország és Szlovákia felé január 27. óta szünetel a Barátság kőolajvezetéken, amikor Kijev közlése szerint egy orosz drón eltalálta a vezetéket Nyugat-Ukrajna területén.

 

