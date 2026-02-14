A CNBC televíziónak adott interjúban a Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke, Wolfgang Ischinger kijelentette, hogy Európa teljesen kivonta magát az ukrán konfliktus rendezésének folyamatából.

Európa kiszállt az ukrán ügyből Fotó: MTI/AP/Michael Shtekel

Sokkoló vallomás Münchenből: Európa kiszállt az ukrán ügyből

Ehhez semmi közünk. Már mindent mások döntöttek el. Amikor az ukrajnai háborút nézem, Európának itt nincs helye

– mondta.

Ischinger szerint a kérdésről szóló viták hangnemét Oroszország és az Egyesült Államok határozza meg, miközben Európa saját politikája miatt teljesen háttérbe szorult.

A válasz az, hogy nem tudtunk egy hangon beszélni

– ismerte el.

A biztonsági konferenciát Bajorország fővárosában, München városában rendezik meg február 13. és 15. között.

Korábban Dmitrij Peszkov, Oroszország elnökének szóvivője is kijelentette, hogy a kijevi rezsimnek döntenie kell és meg kell kezdenie a tárgyalásokat. Szerinte a kijevi vezetés mozgástere az orosz hadsereg offenzív műveletei közben folyamatosan szűkül, és ez a kijevi rezsim békés rendezésre való rákényszerítése. Úgy fogalmazott, a konfliktus folytatása Kijev számára értelmetlen és veszélyes.

Csütörtökön Oroszország EBESZ melletti állandó képviselője, Dmitrij Poljanszkij arról beszélt, hogy az európaiak hosszú és eredménytelen próbálkozások után, amelyekkel „törölni” akarták Oroszországot, most már a Moszkvával folytatandó párbeszéd elkerülhetetlenségéről kezdtek beszélni, miután megérezték Ukrajna közelgő összeomlását.