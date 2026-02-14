Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – döbbenetes állítás

Lessen rá!

Bejelentés: ezt Orbán Viktor szerint is érdemes lesz megnézni!

egyesült államok

Meglepő fordulat a háború kapcsán – nem csoda, hogy Zelenszkij vergődik

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke, Wolfgang Ischinger úgy nyilatkozott, hogy Európa teljesen kivonta magát az ukrajnai konfliktus rendezésének folyamatából. Szerinte a főszerepet Oroszország és az Egyesült Államok játssza, miközben az európai országok nem tudtak egységes álláspontot kialakítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egyesült államokmüncheni biztonsági konferenciazelenszkij

A CNBC televíziónak adott interjúban a Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke, Wolfgang Ischinger kijelentette, hogy Európa teljesen kivonta magát az ukrán konfliktus rendezésének folyamatából.

ukrán
Európa kiszállt az ukrán ügyből Fotó: MTI/AP/Michael Shtekel

Sokkoló vallomás Münchenből: Európa kiszállt az ukrán ügyből

Ehhez semmi közünk. Már mindent mások döntöttek el. Amikor az ukrajnai háborút nézem, Európának itt nincs helye

– mondta.

Ischinger szerint a kérdésről szóló viták hangnemét Oroszország és az Egyesült Államok határozza meg, miközben Európa saját politikája miatt teljesen háttérbe szorult.

A válasz az, hogy nem tudtunk egy hangon beszélni

– ismerte el.

A biztonsági konferenciát Bajorország fővárosában, München városában rendezik meg február 13. és 15. között.

Korábban Dmitrij Peszkov, Oroszország elnökének szóvivője is kijelentette, hogy a kijevi rezsimnek döntenie kell és meg kell kezdenie a tárgyalásokat. Szerinte a kijevi vezetés mozgástere az orosz hadsereg offenzív műveletei közben folyamatosan szűkül, és ez a kijevi rezsim békés rendezésre való rákényszerítése. Úgy fogalmazott, a konfliktus folytatása Kijev számára értelmetlen és veszélyes.

Csütörtökön Oroszország EBESZ melletti állandó képviselője, Dmitrij Poljanszkij arról beszélt, hogy az európaiak hosszú és eredménytelen próbálkozások után, amelyekkel „törölni” akarták Oroszországot, most már a Moszkvával folytatandó párbeszéd elkerülhetetlenségéről kezdtek beszélni, miután megérezték Ukrajna közelgő összeomlását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!