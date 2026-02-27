Feldarabolva találták meg az ukrán maffiafőnök fiát Balin? SZBU-szál is felmerült

Az indonéziai Bali szigetén emberi maradványokra bukkantak, amelyek a gyanú szerint egy ismert ukrán alvilági vezető fiához tartozhatnak. A helyi sajtó szerint a megtalált testrészek kapcsolatban állhatnak az elrabolt Igor Komarov ügyével.

Feldarabolva találták meg az ukrán maffiafőnök fiát Balin? Fotó: @yeva_mishalova

A testrészeket a Vos folyó torkolatánál, Ketewel strand közelében fedezte fel egy helyi lakos reggeli futás közben. A hatóságok azonnal lezárták a területet. A maradványok erősen bomlásnak indult állapotban voltak, ezért a pontos azonosításhoz igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szükséges. A rendőrség szerint az áldozat több mint három napja halott lehetett. DNS-mintát vesznek, amelyet az eltűnt ukrán férfi hozzátartozóinak adataival vetnek össze – írja a Lenta.

10 millió dolláros váltságdíj

Február 20-án érkeztek az első hírek arról, hogy elrabolták Igor Komarovot és társát, Jermak Petrovszkijt. Mindketten ismert ukrán bűnözői körökhöz köthető családok tagjai: Komarov apja Szergej Komarov, míg Petrovszkij apja Alekszandr Petrovszkij, akit „Narik” néven emlegetnek.

Nem sokkal az emberrablás után videó jelent meg az interneten, amelyen Komarov állítólag 10 millió dolláros váltságdíjat említ. Petrovszkijnak sikerült megszöknie, Komarov azonban eltűnt – a most megtalált maradványok feltehetően hozzá köthetők.

Titkosszolgálati szálak is felmerültek

Az ügy túlmutathat egy egyszerű alvilági leszámoláson. A kiszivárgott információk szerint a két férfi kapcsolatban állhatott olyan ukrán call center-hálózatokkal, amelyek külföldi – elsősorban orosz – állampolgárokat károsítottak meg online csalásokkal.

Egy nyilvánosságra került felvételen Komarov az ukrán biztonsági szolgálatot, az SZBU egyik magas rangú vezetőjét, Szerhij Lisak tábornokot is megemlíti. A vádak szerint egyes titkosszolgálati körök fedezhették a dnyipropetrovszki bűnszervezetek működését.

Felmerült a „Devjatki” nevű bűnözői csoport neve is, amely a régió egyik meghatározó online csaló hálózata lehet.

Nem pénz, hanem kriptovaluta?

Szakértők szerint az emberrablás valódi célja nem feltétlenül a váltságdíj megszerzése volt. Elképzelhető, hogy a támadók a call center-hálózatokhoz kapcsolódó kriptovaluta-tárcákhoz, jelszavakhoz és logisztikai adatokhoz akartak hozzáférni.