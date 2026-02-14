Véres harisnyában, kórházból posztolt a népszerű műsorvezető

Nem ez volt az első ilyen alkalom: Ulrika Jonssonnak harmadszor, és elmondása szerint utoljára kellett megküzdenie a problémával, az előző beavatkozás 21 évvel ezelőtt történt. Azóta azonban sokat fejlődött az orvostudomány, ma már nemcsak eltávolítják a kitágult ereket, hanem speciális hőkezeléssel – ahogy ő fogalmazott, „mikrózással” – és habos eljárással is kezelik azokat. A műsorvezető Instagram-posztja itt tekinthető meg.

Ulrika Jonsson

Fotó: NICOLAS ASFOURI / AFP

Ulrika Jonsson nem vesztette el a humorát

„Komplex volt, de sikeres” – írta a beavatkozásról, hozzátéve, hogy jelenleg szorosan felhelyezett kompressziós harisnyában tölti a napjait, és nem éppen a legkényelmesebb időszakát éli. A gyógyulási szakaszt humorral kezeli: vérrel átitatott kötésekről és a nem túl elegáns látványról is őszintén beszámolt.

A sztár októberben egy másik, úttörő kezelésen is átesett, akkor a nyaki vénáján keresztül vezettek le egy vezetéket a kismedencei területre, hogy elzárják azokat az ereket, amelyek túlzott véráramlást okoztak a lábaiban. Ezt az eljárást szintén több mint két évtizede alkalmazták nála először.

Most nyolc nap pihenés vár rá, legalábbis elméletben. Saját bevallása szerint ugyanis nehezen viseli a tétlenséget.

Próbálok nyugton maradni… sok eséllyel”

– jegyezte meg ironikusan.

A beavatkozás ugyan fájdalmas és kényelmetlen, de a színésznő hálás kezelőorvosának, akit külön is megemlített a nyilvánosság előtt.

