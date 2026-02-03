Egy friss amerikai tanulmány szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek sokkal közelebb állnak a cigarettákhoz, mint a friss zöldségekhez vagy gyümölcsökhöz. A kutatók úgy vélik, hogy ezek a termékek tudatosan ösztönzik a túlzott fogyasztást, ezért szigorúbb szabályozásra lenne szükség. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek kérdése így egyre hangsúlyosabb közegészségügyi vitává válik – írja a Guardian.
Miért hasonlítanak az ultrafeldolgozott élelmiszerek a cigarettához?
A Harvard, a Michigani Egyetem és a Duke Egyetem kutatói szerint a két terméktípus mögött hasonló iparági logika húzódik:
úgy fejlesztik őket, hogy gyorsan hassanak az agy jutalmazó rendszereire, és újabb fogyasztásra ösztönözzenek.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek – például az üdítők, a chipsek és a kekszek – gyakran tartalmaznak mesterséges adalékanyagokat, amelyek felerősítik az ízélményt. A tanulmány szerint a gyártók az adagok méretét és az ízek összetételét is tudatosan optimalizálják.
Hogyan lassíthatja a szabályozást az ultrafeldolgozott élelmiszerek marketingje?
A tanulmány szerint az olyan feliratok, mint az „alacsony zsírtartalmú” vagy „cukormentes”, egészségesebbnek tüntethetik fel a termékeket, miközben valójában nem csökkentik érdemben a kockázatokat.
A kutatók ezt az 1950-es évek cigarettareklámjaihoz hasonlítják, amikor a szűrőket védelmet ígérő újításként mutatták be.
Úgy vélik, sok ultrafeldolgozott élelmiszer megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek kényszeres fogyasztást válthatnak ki.
Szükség van-e szigorúbb fellépésre az ultrafeldolgozott élelmiszerek ellen?
A kutatók szerint a dohányzás visszaszorításából ismert eszközök – például a marketingkorlátozások és a jogi lépések – mintául szolgálhatnak, és azt javasolják, hogy a hangsúly az egyéni felelősségről inkább az iparág elszámoltathatóságára kerüljön át. Más szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, és felvetik, hogy nem egyértelmű, mennyiben beszélhetünk valódi függőségről. Abban azonban egyre nagyobb az egyetértés, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek egészségügyi hatásai komoly problémákat okozhatnak hosszú távon.
