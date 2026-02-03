Hírlevél
Amerikai kutatók szerint egyre több bizonyíték mutat arra, hogy több hétköznapi étel is komoly kockázatot jelent. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek a tanulmány szerint túlzott fogyasztásra ösztönöznek és hosszú távon súlyos következményekhez vezethetnek.
Egy friss amerikai tanulmány szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek sokkal közelebb állnak a cigarettákhoz, mint a friss zöldségekhez vagy gyümölcsökhöz. A kutatók úgy vélik, hogy ezek a termékek tudatosan ösztönzik a túlzott fogyasztást, ezért szigorúbb szabályozásra lenne szükség. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek kérdése így egyre hangsúlyosabb közegészségügyi vitává válik – írja a Guardian

ultrafeldolgozott élelmiszerek
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek a kutatás szerint a cigarettához hasonlítanak – Fotó: Unsplash

Miért hasonlítanak az ultrafeldolgozott élelmiszerek a cigarettához?

A Harvard, a Michigani Egyetem és a Duke Egyetem kutatói szerint a két terméktípus mögött hasonló iparági logika húzódik: 

úgy fejlesztik őket, hogy gyorsan hassanak az agy jutalmazó rendszereire, és újabb fogyasztásra ösztönözzenek. 

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek – például az üdítők, a chipsek és a kekszek – gyakran tartalmaznak mesterséges adalékanyagokat, amelyek felerősítik az ízélményt. A tanulmány szerint a gyártók az adagok méretét és az ízek összetételét is tudatosan optimalizálják.

Hogyan lassíthatja a szabályozást az ultrafeldolgozott élelmiszerek marketingje?

A tanulmány szerint az olyan feliratok, mint az „alacsony zsírtartalmú” vagy „cukormentes”, egészségesebbnek tüntethetik fel a termékeket, miközben valójában nem csökkentik érdemben a kockázatokat. 

A kutatók ezt az 1950-es évek cigarettareklámjaihoz hasonlítják, amikor a szűrőket védelmet ígérő újításként mutatták be. 

Úgy vélik, sok ultrafeldolgozott élelmiszer megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek kényszeres fogyasztást válthatnak ki.

Szükség van-e szigorúbb fellépésre az ultrafeldolgozott élelmiszerek ellen?

A kutatók szerint a dohányzás visszaszorításából ismert eszközök – például a marketingkorlátozások és a jogi lépések – mintául szolgálhatnak, és azt javasolják, hogy a hangsúly az egyéni felelősségről inkább az iparág elszámoltathatóságára kerüljön át. Más szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, és felvetik, hogy nem egyértelmű, mennyiben beszélhetünk valódi függőségről. Abban azonban egyre nagyobb az egyetértés, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek egészségügyi hatásai komoly problémákat okozhatnak hosszú távon.

Ijesztő: átprogramozhatják az agyunkat ezek a népszerű ételek

Az Egyesült Államokban egyre több fiatal küzd túlsúllyal, és a folyamat a következő évtizedekben tovább gyorsulhat. Ennek a nem kívánt jelenségnek a hátterében az ultrafeldolgozott élelmiszerek állnak: arra késztetik a 18–21 éveseket, hogy akkor is egyenek és nassoljanak, amikor már egyáltalán nem éhesek.

Sokan egészségesnek hiszik, de valójában ezek is ultrafeldolgozott élelmiszerek

Az egészséges étkezésre való törekvés ellenére sokan naponta fogyasztanak rejtett veszélyeket tartalmazó ételeket. Az ultrafeldolgozott élelmiszer közé tartoznak olyan csomagolt termékeket is, amelyek látszólag egészségesnek tűnhetnek.

 

