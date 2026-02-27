Az Ukrajna londoni nagykövete, Valerij Zaluzsnij kapta a legmagasabb bizalmi arányt a közvélemény szerint: a megkérdezettek 63%-a bízik benne, míg 22%-uk nem.

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

A második helyen a bokszoló Oleksandr Uszik végzett 56%-os bizalmi mutatóval, míg a harmadik helyet a Ukrajna Elnöki Hivatalának vezetője, Kirilo Budanov szerezte meg 55%-kal. Zelenszkij 49%-os támogatottsággal a negyedik helyen áll, 38%-os bizalmatlansággal - írja a Sztrana.

A Mikolajivi Regionális Katonai Adminisztráció vezetője, Vitalij Kim 39%-os bizalommal és 29%-os bizalmatlansággal, Harkiv polgármestere, Ihor Terekhov 30%-os bizalommal és 25%-os bizalmatlansággal rendelkezik. A Harmadik Hadseregtest parancsnoka, Andrij Bileckij egyenlő mértékben van megbízva és bizalmatlan: 26-26%.

A parlamenti képviselők bizalmi mutatói negatívak: a Batykivscsina vezetője, Julija Timosenko 70%-os bizalmatlansággal bír, csak 14%-uk bízik benne; az Európai Szolidaritás párt vezetője, Petro Porosenko 63%-os bizalmatlansággal és 24%-os bizalommal; míg az Élet és Béke Platform parlamenti csoportvezetője, Jurij Bojko 62%-os bizalmatlanság mellett mindössze 8%-os támogatottságot kapott.

A felmérés jól mutatja, hogy a közvélemény Ukrajnában jelentősen megosztott, a népszerűségi lista élén civilek és katonai vezetők állnak, míg a politikai veteránok iránti bizalom erősen csökkent.