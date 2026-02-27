Hírlevél
Itt a vég Zelenszkij számára – ebből már tényleg nincs kiút

A legújabb közvélemény-kutatás szerint Volodimir Zelenszkij csak a negyedik helyen végzett az ukránok bizalmi listáján. Az Ipsos nemzetközi felmérése a közszereplők népszerűségét vizsgálta az országban.
Az Ukrajna londoni nagykövete, Valerij Zaluzsnij kapta a legmagasabb bizalmi arányt a közvélemény szerint: a megkérdezettek 63%-a bízik benne, míg 22%-uk nem.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky attends a press conference in Kyiv on February 24, 2026, as Ukraine marks the fourth anniversary of Russia's invasion. EU chief said on February 24, 2026 the bloc would make good on a 90-billion-euro ($106-billion) loan for Ukraine despite the Kremlin-friendly leader of Hungary, Viktor Orban, blocking the measure. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

A második helyen a bokszoló Oleksandr Uszik végzett 56%-os bizalmi mutatóval, míg a harmadik helyet a Ukrajna Elnöki Hivatalának vezetője, Kirilo Budanov szerezte meg 55%-kal. Zelenszkij 49%-os támogatottsággal a negyedik helyen áll, 38%-os bizalmatlansággal - írja a Sztrana.

A Mikolajivi Regionális Katonai Adminisztráció vezetője, Vitalij Kim 39%-os bizalommal és 29%-os bizalmatlansággal, Harkiv polgármestere, Ihor Terekhov 30%-os bizalommal és 25%-os bizalmatlansággal rendelkezik. A Harmadik Hadseregtest parancsnoka, Andrij Bileckij egyenlő mértékben van megbízva és bizalmatlan: 26-26%.

A parlamenti képviselők bizalmi mutatói negatívak: a Batykivscsina vezetője, Julija Timosenko 70%-os bizalmatlansággal bír, csak 14%-uk bízik benne; az Európai Szolidaritás párt vezetője, Petro Porosenko 63%-os bizalmatlansággal és 24%-os bizalommal; míg az Élet és Béke Platform parlamenti csoportvezetője, Jurij Bojko 62%-os bizalmatlanság mellett mindössze 8%-os támogatottságot kapott.

A felmérés jól mutatja, hogy a közvélemény Ukrajnában jelentősen megosztott, a népszerűségi lista élén civilek és katonai vezetők állnak, míg a politikai veteránok iránti bizalom erősen csökkent.

 

