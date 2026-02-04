Ursula von der Leyen nagyon furcsa kijelentést tett Ukrajna kapcsán

Hírlevél
Az Európai Bizottság elnöke szerint az EU által nyújtott 90 milliárd eurós hitel nemcsak pénzügyi segítség, hanem politikai és katonai üzenet is. Brüsszel a fronton és a tárgyalóasztalnál is erősítené Ukrajna pozícióit.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az Európa által nyújtott pénzügyi segítség megerősíti Ukrajna pozícióit a fronton és a tárgyalóasztalnál is. Erről az X közösségi oldalon írt bejegyzésében számolt be.

Ursula von der Leyen és Zelenszkij. Fotó: YVES HERMAN / POOL

Ursula von der Leyen üzent Moszkvának: Európa nem engedi el Ukrajna kezét

„Üdvözlöm ezt a fontos lépést, amely 90 milliárd euró finanszírozást biztosít Ukrajnának. Ez erőteljes szimbóluma az Ukrajnával vállalt rendíthetetlen európai szolidaritásnak” – fogalmazott von der Leyen.

Szerdán az Európai Unió Tanácsa közölte, hogy az EU hivatalosan is kötelezettséget vállalt egy 90 milliárd eurós hitel kiszolgálására Ukrajna számára. A megállapodás értelmében Kijev köteles fegyvereket kizárólag európai vállalatoktól vásárolni, az esetleges kivételekről külön dönthetnek.

Az uniós közlés szerint a hitel folyósítása szigorú feltételekhez kötött, beleértve a korrupció elleni fellépést és a jogállamiság betartását. A politikai döntést a 2025 decemberében tartott EU-csúcson hozták meg, a kölcsön a 2026–2027-es időszakra szól.

Korábban az Európai Bizottság azt szerette volna elérni, hogy mintegy 140 milliárd eurót bocsássanak Ukrajna rendelkezésére a befagyasztott orosz vagyon terhére, úgynevezett „reparációs hitel” formájában. A tagállamok azonban nem tudtak egységes álláspontra jutni, ezért végül az EU saját költségvetéséből biztosítanak 90 milliárd eurós kölcsönt Kijevnek.

Moszkvában korábban úgy nyilatkoztak, hogy a fronton elszenvedett kudarcoknak tárgyalóasztalhoz kellene kényszeríteniük Kijevet. Orosz részről többször hangsúlyozták, hogy az ukrán fegyveres erők súlyos veszteségeket szenvednek, miközben gyorsan romlik a harcképességük. Vlagyimir Putyin elnök korábban kijelentette, hogy az orosz hadsereg vagy katonai úton felszabadítja az ellenőrzés alatt álló területeket, vagy az ukrán csapatok kivonulnak onnan.

