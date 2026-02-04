Ursula von der Leyen nagyon furcsa kijelentést tett Ukrajna kapcsán

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az Európa által nyújtott pénzügyi segítség megerősíti Ukrajna pozícióit a fronton és a tárgyalóasztalnál is. Erről az X közösségi oldalon írt bejegyzésében számolt be.

Ursula von der Leyen és Zelenszkij. Fotó: YVES HERMAN / POOL

Ursula von der Leyen üzent Moszkvának: Európa nem engedi el Ukrajna kezét

„Üdvözlöm ezt a fontos lépést, amely 90 milliárd euró finanszírozást biztosít Ukrajnának. Ez erőteljes szimbóluma az Ukrajnával vállalt rendíthetetlen európai szolidaritásnak” – fogalmazott von der Leyen.

I welcome this important step in providing €90 billion in financing to Ukraine, just three weeks after we put forward our proposal.



I’m now looking forward to the @Europarl_EN’s position as well.



It is a powerful symbol of our ironclad solidarity with Ukraine as we approach… https://t.co/Y9r0bvNq5G — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 4, 2026

Szerdán az Európai Unió Tanácsa közölte, hogy az EU hivatalosan is kötelezettséget vállalt egy 90 milliárd eurós hitel kiszolgálására Ukrajna számára. A megállapodás értelmében Kijev köteles fegyvereket kizárólag európai vállalatoktól vásárolni, az esetleges kivételekről külön dönthetnek.

Az uniós közlés szerint a hitel folyósítása szigorú feltételekhez kötött, beleértve a korrupció elleni fellépést és a jogállamiság betartását. A politikai döntést a 2025 decemberében tartott EU-csúcson hozták meg, a kölcsön a 2026–2027-es időszakra szól.

Korábban az Európai Bizottság azt szerette volna elérni, hogy mintegy 140 milliárd eurót bocsássanak Ukrajna rendelkezésére a befagyasztott orosz vagyon terhére, úgynevezett „reparációs hitel” formájában. A tagállamok azonban nem tudtak egységes álláspontra jutni, ezért végül az EU saját költségvetéséből biztosítanak 90 milliárd eurós kölcsönt Kijevnek.

Moszkvában korábban úgy nyilatkoztak, hogy a fronton elszenvedett kudarcoknak tárgyalóasztalhoz kellene kényszeríteniük Kijevet. Orosz részről többször hangsúlyozták, hogy az ukrán fegyveres erők súlyos veszteségeket szenvednek, miközben gyorsan romlik a harcképességük. Vlagyimir Putyin elnök korábban kijelentette, hogy az orosz hadsereg vagy katonai úton felszabadítja az ellenőrzés alatt álló területeket, vagy az ukrán csapatok kivonulnak onnan.