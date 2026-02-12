Az incidens a Ryanair FR2062-es járatának check-in pultjánál történt, amikor a dél-amerikai utas dühbe gurult, miután közölték vele, hogy bőröndje túllépte a megengedett súlykorlátot. A vita hevében a férfi ököllel és fejjel is ütést mért a dolgozóra, aki azonnali orvosi ellátásra szorult. A szemtanúk szerint az erőszakos jelenet percekig tartott, amíg a terminálra érkező biztonsági személyzet megfékezte az elkövetőt, akit lefogtak és megbilincseltek - írja a GB News.

Az ütések miatt a dolgozó súlyos sérüléseket szenvedett. A kép illusztráció. Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Az ütlegelés miatt a cég azonnali vizsgálatot rendelt el

A szakszervezet az esetet teljesen elfogadhatatlannak minősítette, és követelte a repülőtéri biztonsági intézkedések felülvizsgálatát.

A munkavállalók elleni erőszak sajnos foglalkozási ártalom, amelyet a légitársaságoknak és a repülőtéri hatóságoknak fel kell mérniük, illetve megelőző intézkedéseket kell tenniük

– hangsúlyozta a szakszervezet.

A támadás után az FR2062-es járat indulását késleltették, amíg a területet megtisztították és a helyzetet rendezték. A szakszervezet azt is kiemelte, hogy a vállalatoknak biztosítaniuk kell az áldozatok támogatását, tanácsadását és kártérítését, összhangban a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 190. számú egyezményével, amely elismeri az erőszakmentes munkakörnyezethez való jogot. Az utasok sokkos állapotban nézték végig az esetet, többen mobiltelefonjukkal rögzítették a történteket. A támadás ismét felhívta a figyelmet a repülőtéri dolgozók biztonságának kérdésére, különösen a zsúfolt, stresszes check-in időszakokban. Az Origo korábban arról írt, hogy egészen bizarr ok miatt hajtott végre kényszerleszállást egy Ryanair-gép.