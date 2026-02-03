Hírlevél
Vatikán

Rossz hír a turistáknak, hónapig nem láthatják Michelangelo remekművét

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Sixtus-kápolnában megkezdett karbantartási munkálatok miatt hónapokig nem lesz látható a kápolna oltárfalát díszítő Michelangelo-freskó. Az Utolsó ítélet című alkotás a tisztítás ideje alatt nem lesz közvetlenül látható, helyette nagy felbontású reprodukció mutatja meg a mesterművet.
VatikánSixtus kápolnamichelangelo

Tisztítási munkák miatt felállványozták a Sixtus-kápolnát, és ezért körülbelül három hónapig nem lesz látható Michelangelo Utolsó ítélet című freskója – közölte a Vatikán az MTI információi szerint.

Egy turista térdel Michelangelo Utolsó ítélet című freskójával díszített oltár előtt a Sixtus-kápolnában.
Egy turista térdel Michelangelo Utolsó ítélet című freskójával díszített oltár előtt a Sixtus-kápolnában. Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU AGENCY

A látogatók továbbra is a Vatikáni Múzeumon keresztül juthatnak be a Sixtus-kápolnába, májusig azonban nem lesz látható a kápolna oltárfalát díszítő freskó a maga valójában, a látogatók a freskó nagy felbontású reprodukciójában gyönyörködhetnek az állványokat elfedő vásznon – olvasható a közleményben.  

Több mint 30 év után restaurálják ismét Michelangelo Utolsó ítélet című freskóját

Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója közölte, hogy rendkívüli restaurálásról, pontosabban tisztításról van szó. Emlékeztetett, hogy utoljára 1994-ben restaurálták Michelangelo remekművét.  

A Vatikánváros Kormányzósága és a Vatikáni Múzeum közös restaurátorcsapatát vezető Paolo Violini elmondta, hogy az utóbbi több mint harminc év alatt szabad szemmel nem látható, fehér színű mikronszemcsék ülepedtek le a freskón. 

Eltávolításukkal az Utolsó ítélet színei élénkebbek, fényesebbek lesznek. Az 1536 és 1541 között készült freskó 180 négyzetmétert fed le, és több mint 390 alakot ábrázol. A restaurálás a Vatikáni Múzeum műkincseinek karbantartását 1982 óta támogató mecénásszervezet finanszírozásával valósul meg. 

Kortárs magyar festmény került a Vatikán pápai gyűjteményébe

Vollein Ferenc Balaton-díjas festőművész ünnepélyes keretek között adhatta át festményét XIV. Leó pápának a Vatikánban, a Szent Péter-bazilika VI. Pál termében. A festmény Nagy Szent Leó pápa és Attila hun király 452-es, mantovai találkozóját ábrázolja, az alkotás bekerült a Vatikáni Múzeum és Képtár pápai magángyűjteményébe.

Fizetős lett Róma egyik legszebb látványossága – ez vár a turistákra

Róma egyik legismertebb nevezetességénél hétfőtől új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg a látogatás rendjét. A Trevi-kút esetében jegyrendszerrel próbálják kezelni a tömeget és növelni a biztonságot.

 

