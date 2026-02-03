Rossz hír a turistáknak, hónapig nem láthatják Michelangelo remekművét

Tisztítási munkák miatt felállványozták a Sixtus-kápolnát, és ezért körülbelül három hónapig nem lesz látható Michelangelo Utolsó ítélet című freskója – közölte a Vatikán az MTI információi szerint.

Egy turista térdel Michelangelo Utolsó ítélet című freskójával díszített oltár előtt a Sixtus-kápolnában. Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU AGENCY

A látogatók továbbra is a Vatikáni Múzeumon keresztül juthatnak be a Sixtus-kápolnába, májusig azonban nem lesz látható a kápolna oltárfalát díszítő freskó a maga valójában, a látogatók a freskó nagy felbontású reprodukciójában gyönyörködhetnek az állványokat elfedő vásznon – olvasható a közleményben.

Több mint 30 év után restaurálják ismét Michelangelo Utolsó ítélet című freskóját

Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója közölte, hogy rendkívüli restaurálásról, pontosabban tisztításról van szó. Emlékeztetett, hogy utoljára 1994-ben restaurálták Michelangelo remekművét.

A Vatikánváros Kormányzósága és a Vatikáni Múzeum közös restaurátorcsapatát vezető Paolo Violini elmondta, hogy az utóbbi több mint harminc év alatt szabad szemmel nem látható, fehér színű mikronszemcsék ülepedtek le a freskón.

Eltávolításukkal az Utolsó ítélet színei élénkebbek, fényesebbek lesznek. Az 1536 és 1541 között készült freskó 180 négyzetmétert fed le, és több mint 390 alakot ábrázol. A restaurálás a Vatikáni Múzeum műkincseinek karbantartását 1982 óta támogató mecénásszervezet finanszírozásával valósul meg.

