Hihetetlen utolsó vacsorák: ezeket kérték a halálsoron a kivégzés előtt

Az Egyesült Államok halálsorán lévő rabok legutolsó étkezése évtizedek óta foglalkoztatja a közvéleményt. A kivégzés előtti utolsó vacsora a féktelen lakomáktól a meglepően szerény falatokig terjednek. Egyes elítéltek hatalmas, extrém kalóriatartalmú menüket rendeltek, míg mások szinte jelképes ételekkel búcsúztak az élettől – írja a Daily Star.

Utolsó vacsora a halálsoron: ezek a kérések sokkolták a világot (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A rekorddöntő 29 ezer kalóriás utolsó vacsora

Gary Carl Simmons Jr. utolsó vacsoráját az egyik legbőségesebbként tartják számon az amerikai történelemben. A „Hentes” becenéven ismert elítélt közel 29 000 kalóriányi ételt rendelt. Menüjében két pizza szerepelt: egy dupla adag, vastag tésztás pizza gombával, hagymával, jalapeñóval és pepperonival, valamint egy másik, háromsajtos pizza olívával, paprikával, paradicsommal és olasz kolbásszal. Emellett parmezán sajtot, ranch szószt és chipset is kért.

A lakomát egy nagy adag McDonald’s-os menüvel, sült krumplival, két doboz eperfagylalttal, két nagy epres turmixxal és két cseresznyés kólával egészítette ki. A börtönőrök szerint Simmons a kivégzés előtt másfél órával még mindig evett.

Tengeri vacsora panaszáradattal

Thomas Grasso, akit több gyilkosság miatt ítéltek halálra rendkívül összetett utolsó vacsorát választott. Két tucat párolt kagylót, két tucat gőzölt kagylót citrommal, egy dupla sajtburgert, bordát, sütőtökös pitét, spagettit és két epres turmixot kért.

Grasso azonban halála előtt elégedetlenségének adott hangot: sérelmezte, hogy nem azt a konzerv spagettit kapta húsgolyókkal, amit eredetileg kért. Utolsó szavai között szerepelt, hogy a sajtó tudjon a „tévedésről”.

Jótékony célra szánt utolsó vacsora

A rablásért és rendőrgyilkosságért halálraítélt Philip Workman különleges kéréssel állt elő: vegetáriánus pizzát szeretett volna adományozni egy hajléktalan embernek Nashville-ben. A börtön szabályzata ezt nem engedélyezte, ám a történet nagy visszhangot keltett. A város lakói végül tömegesen adományoztak pizzát hajléktalanszállóknak.

A legszerényebb fogások

Lance Shockley utolsó vacsorára mindössze mogyoróvajat, három csomag zabpelyhet, vizet és két sportitalt kért.