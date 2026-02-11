Kína napfényből állít elő benzint – ez lehet a jövő üzemanyaga

Kína tudósai új utat találtak az üzemanyag előállítására – mindehhez csupán napfény, víz és szén-dioxid szükséges. A mesterséges fotoszintézis segítségével folyékony előanyagokat állítanak elő, amelyekből később benzin vagy kerozin készülhet, így a kutatás egyszerre ígér zöld energiát és ipari hasznosítást – írja a Focus.

Mesterséges fotoszintézis segítségével állítanának elő üzemanyagot Kínában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Valósággá válhat a napfényből előállított üzemanyag?

A kínai kutatók egy különleges anyaggal kísérleteznek, amely az élő növények fotoszintézisét utánozza. Az ezüsttel módosított volfrám-trioxid elektronokat tárol, és kontrolláltan adja vissza a reakció helyén, így a szén-dioxid hatékonyan alakul szén-monoxiddá. Ez az iparban kulcsfontosságú kiindulási anyag a szintetikus üzemanyagokhoz, és a mostani módszer hozama százszor magasabb, mint a korábbi próbálkozásoké, miközben semmilyen további vegyszerre nincs szükség.

Miért jelent ez áttörést a zöld üzemanyagoknál?

A módszer teljesen napenergiára alapul, külső áramforrás nélkül működik, és a kutatók szerint univerzális megoldásként alkalmazható különböző ipari területeken.

Bár jelenleg csak laboratóriumi szinten vizsgálják, a technológia áthidalja a megújuló energia és a folyékony üzemanyagok közötti szakadékot.

A mesterséges fotoszintézis tehát nem csupán tudományos érdekesség: hosszú távon a fenntartható üzemanyagok egyik kulcsfontosságú forrása lehet.

Mikor válhat elérhetővé?

A kutatók még nem adtak részleteket a költségekről vagy a tömeggyártásról. Mindenesetre az elv egyértelmű: a napfényből, vízből és CO2-ből előállított előanyagok a jövő üzemanyaga lehet, ami jelentősen hozzájárulhat a klímavédelemhez és a fenntartható energiatermeléshez.

