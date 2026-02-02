Nemi erőszakkal vádolják a norvég koronahercegnő fiát

A 29 éves Høiby az oslói kerületi bíróság előtt felel tetteiért egy hosszan elhúzódó nyomozást követően. A vádak között szerepel négyrendbeli nemi erőszak, korábbi és későbbi partnerekkel szemben elkövetett erőszakos cselekmények, halálos fenyegetés, közlekedési szabálysértések, valamint 3,7 kilogramm marihuána szállítása – írja a Ny Post.

Marius Borg Høiby-t nemi erőszakkal vádolják Fotó: LISE ASERUD / NTB

Komoly vádakkal illetik a koronahercegnő fiát

Az ügyészek közlése szerint Høiby akár tíz év szabadságvesztésre is számíthat, amennyiben bűnösnek találják.

A tárgyalás várhatóan március közepéig tart. A vádirat középpontjában nemi erőszakok állnak, amelyek 2018 és 2024 novembere között történhettek. Továbbá egy korábbi személlyel szembeni bántalmazás 2022 nyara és 2023 ősze között, valamint egy későbbi partner elleni erőszak és egy távoltartási végzés megsértése.

Marius Borg Høiby Mette-Marit koronahercegnő egy korábbi kapcsolatából származó fia, Haakon koronaherceg mostohafia.

Nincs királyi címe, és nem lát el hivatalos feladatokat. A hatóságok 2024-ben több alkalommal is őrizetbe vették különböző bűncselekmények gyanújával, ugyanakkor a tárgyalásig szabadlábon védekezhet. Védője, Petar Sekulić korábban közölte: ügyfele tagadja a szexuális bűncselekményekre vonatkozó vádakat, valamint az erőszakkal kapcsolatos vádak többségét. Hozzátette, hogy Høiby részletesen ismerteti majd saját verzióját a bíróság előtt.

A norvég királyi család ritkán nyilvánul meg az ügyben. Haakon koronaherceg egy nyilatkozatban jelezte, hogy sem ő, sem Mette-Marit nem tervez részt venni a tárgyaláson, és a királyi ház nem kommentálja az eljárást. Hangsúlyozta, hogy Høiby nem tagja a királyi háznak, és norvég állampolgárként ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak rá, mint bárki másra. A botrány árnyékot vetett a Norvégiában hagyományosan nagy népszerűségnek örvendő királyi család megítélésére.

Tove Taalesen, a Nettavisen királyi szakértője szerint az elmúlt másfél év sokkoló volt a norvég társadalom számára, ugyanakkor a közvélemény-kutatások alapján Harald király és Sonja királynő iránt továbbra is erős a bizalom, és sokan együttérzéssel tekintenek a koronahercegi párra.

Az ügy nem az egyetlen, amely az utóbbi időben negatív figyelmet irányított a királyi családra: Haakon nővérének, Märtha Louise hercegnőnek üzleti tevékenysége és házassága az amerikai, magát sámánnak valló Durek Verretttel szintén heves vitákat váltott ki Norvégiában. Az Origo korábban is írt a példátlan botrányról a norvég királyi családban.