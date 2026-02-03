Hírlevél
Ebből még nagy baj is lehetett volna: komoly fegyverzettel repült egy orosz vadászgép

Spanyol F–18M vadászgépek azonosítottak egy orosz haditengerészeti Szu–30SM2 gépet a Balti-tenger felett. A repülő szokatlan fegyverzete arra utal, hogy Moszkva nem véletlenül erősíti jelenlétét a NATO keleti szárnyán.
Egy friss balti-tengeri bevetés során spanyol légierős F–18M Hornetek fogtak el egy orosz haditengerészeti Szu–30SM2 vadászgépet, amely szokatlan fegyverzetet vitt magával a térségben megszokott járőrözésekhez képest.

Egy orosz MIG-31-es vadászgép látható, amely a Balti-tenger felett repül, miután megsértette az észt légteret
Spanyol F–18-asok követték az orosz vadászgépet.
Fotó: Forsvarsmakten / AFP

Mindenkit meglepett az orosz vadászgép

A spanyol védelmi minisztérium 2026. január 28-án hozta nyilvánosságra a részleteket az érdekes elfogási műveletről. A spanyol EF–18M gépek Litvániában, Šiauliai bázison állomásoznak, és a NATO Balti Légtérvédelmi Misszióját támogatják.

A Vilkas fedőnevű spanyol taktikai repülő különítményhez tartozó Hornetek nemzetközi légtérben, a NATO légterének közelében követtek és azonosítottak több orosz katonai repülőgépet. A közzétett fényképek alapján az egyik elfogott gép egy orosz haditengerészeti Szu–30SM2 volt.

Guy Plopsky védelmi elemző szerint a 81-es oldalszámú kék festésű gép a kalinyingrádi területen található Csernyahovszk légibázison állomásozó 4. Gárda Vegyes Repülőezredhez tartozik.

A Szu–30SM típus rendszeres vendég a Balti-tenger feletti nemzetközi légtérben, ám ez az eset azért különösen figyelemre méltó, mert a gép szokatlan fegyverkonfigurációval repült. A vadászgép két H–31 típusú rakétát hordozott, amelyek lehetnek hajók elleni vagy radarromboló változatok, emellett két RBK–500 sorozatú kazettás bombát is vitt.

Plopsky szerint, ha a rakéták hajók elleni változatok voltak, akkor ez egy klasszikus tengeri csapásmérő konfigurációt jelent. Ha viszont radarromboló verziókról volt szó, akkor a gép ellenséges légvédelem elnyomására alkalmas terheléssel repült.

Hasonló fegyverzetet korábban már többször megfigyeltek a Fekete-tenger térségében, ahol orosz Szu–30SM gépek kazettás bombákat vetettek be ukrán pilóta nélküli tengeri járművek ellen. A Balti-térségben azonban ez az első megerősített eset, amikor ilyen kombinációval felszerelt orosz gépet azonosítottak.

Nem derült ki, hogy az orosz vadászgép erődemonstrációt hajtott-e végre, rutinjárőrözésen vett részt, kiképzési repülést teljesített, vagy éppen átrepülést végzett Oroszország és Kalinyingrád között.

Ezzel egy időben az orosz TASS hírügynökség arról számolt be, hogy a Balti Flotta haditengerészeti repülőerői tervezett hadgyakorlaton vettek részt. A gyakorlat során Szu–30SM2 vadászgépek és Szu–24M bombázók precíziós csapásokat gyakoroltak szárazföldi célpontok ellen, nagy robbanóerejű bombák alkalmazásával.

Bár az orosz haditengerészet nem kapcsolta közvetlenül össze az elfogott gépet ezekkel a gyakorlatokkal, a jelentések alapján elképzelhető, hogy a Balti-tenger felett észlelt repülés egy szélesebb körű katonai kiképzési tevékenység része volt, nem pedig provokáció.

 

