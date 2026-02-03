Ebből még nagy baj is lehetett volna: komoly fegyverzettel repült egy orosz vadászgép

Egy friss balti-tengeri bevetés során spanyol légierős F–18M Hornetek fogtak el egy orosz haditengerészeti Szu–30SM2 vadászgépet, amely szokatlan fegyverzetet vitt magával a térségben megszokott járőrözésekhez képest.

Spanyol F–18-asok követték az orosz vadászgépet.

Fotó: Forsvarsmakten / AFP

Mindenkit meglepett az orosz vadászgép

A spanyol védelmi minisztérium 2026. január 28-án hozta nyilvánosságra a részleteket az érdekes elfogási műveletről. A spanyol EF–18M gépek Litvániában, Šiauliai bázison állomásoznak, és a NATO Balti Légtérvédelmi Misszióját támogatják.

A Vilkas fedőnevű spanyol taktikai repülő különítményhez tartozó Hornetek nemzetközi légtérben, a NATO légterének közelében követtek és azonosítottak több orosz katonai repülőgépet. A közzétett fényképek alapján az egyik elfogott gép egy orosz haditengerészeti Szu–30SM2 volt.

Los aviones F-18M del Ala15, desplegados en Lituania, como parte del destacamento #DAT Vilkas, interceptan aviones de caza de la Fuerza Aérea Rusa volando en aguas internacionales, próximas al espacio aéreo aliado.

Los cazas españoles identificaron a las aeronaves y las… pic.twitter.com/0HuK1Ka3Bb — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) January 28, 2026

Guy Plopsky védelmi elemző szerint a 81-es oldalszámú kék festésű gép a kalinyingrádi területen található Csernyahovszk légibázison állomásozó 4. Gárda Vegyes Repülőezredhez tartozik.

A Szu–30SM típus rendszeres vendég a Balti-tenger feletti nemzetközi légtérben, ám ez az eset azért különösen figyelemre méltó, mert a gép szokatlan fegyverkonfigurációval repült. A vadászgép két H–31 típusú rakétát hordozott, amelyek lehetnek hajók elleni vagy radarromboló változatok, emellett két RBK–500 sorozatú kazettás bombát is vitt.

Plopsky szerint, ha a rakéták hajók elleni változatok voltak, akkor ez egy klasszikus tengeri csapásmérő konfigurációt jelent. Ha viszont radarromboló verziókról volt szó, akkor a gép ellenséges légvédelem elnyomására alkalmas terheléssel repült.

A very clear photo taken from a Spanish Hornet showing an MA VMF Su-30SM2 (Bort No. "81" Blue / RF-81885) assigned to the Kaliningrad-based 4th SAP. It is seen here armed with a pair of Kh-31A anti-ship or Kh-31P/PK anti-radiation missiles and two RBK-500 series cluster bombs. https://t.co/692IIc4AAG pic.twitter.com/XVozsrfvRk — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) January 29, 2026

Hasonló fegyverzetet korábban már többször megfigyeltek a Fekete-tenger térségében, ahol orosz Szu–30SM gépek kazettás bombákat vetettek be ukrán pilóta nélküli tengeri járművek ellen. A Balti-térségben azonban ez az első megerősített eset, amikor ilyen kombinációval felszerelt orosz gépet azonosítottak.

Nem derült ki, hogy az orosz vadászgép erődemonstrációt hajtott-e végre, rutinjárőrözésen vett részt, kiképzési repülést teljesített, vagy éppen átrepülést végzett Oroszország és Kalinyingrád között.