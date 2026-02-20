Hírlevél
Elképesztő áttörés: egyetlen spray vethet véget a leggyakoribb betegségeinknek

Forradalmi megközelítéssel álltak elő amerikai kutatók: egy olyan univerzális vakcinát fejlesztenek, amely nemcsak az influenza vagy a Covid ellen nyújthat védelmet, hanem szinte valamennyi légúti vírus és több baktérium ellen is hatásos lehet. Az új vakcina alapjaiban változtathatja meg a több mint 200 éve alkalmazott oltási stratégiát. Az új hatóanyag orrspray formájában is forgalomba kerülhet.
A kutatást a kaliforniai Stanford Egyetem tudósai vezetik, akik az úgynevezett „univerzális vakcinát” eddig állatkísérletekben tesztelték. Emberi klinikai vizsgálatok még nem kezdődtek el a vakcina hatásosságával kapcsolatban, így a módszer egyelőre korai stádiumban van – írja a BBC

Még várnunk kell arra, hogy az új vakcina forgalomba kerüljön – Fotó: Unsplash
Még várnunk kell arra, hogy az új vakcina forgalomba kerüljön
Fotó: Unsplash

Sok kérdést vet fel a forradalmi vakcina

A jelenlegi vakcinák egy-egy konkrét kórokozó ellen készítik fel az immunrendszert: a kanyaró elleni oltás a kanyarótól, a bárányhimlő elleni a bárányhimlőtől véd. Ez a megközelítés egészen Edward Jenner 18. századi úttörő munkájáig vezethető vissza.

A stanfordi kutatók azonban teljesen más irányból közelítettek. Az új vakcina nem egy konkrét vírust céloz meg, hanem az immunrendszert „riadókészültségbe” helyezi. Orrspray formájában alkalmazva a tüdőben található fehérvérsejteket, úgynevezett makrofágokat aktiválja, így azok készen állnak bármilyen betolakodó kórokozó elleni azonnali fellépésre.

Az állatkísérletek során a védelem mintegy három hónapig tartott. A vizsgálatok azt mutatták, hogy az aktivált immunrendszer 100–1000-szeresére csökkentette a vírusok tüdőbe jutásának esélyét.

A kutatócsoport szerint a vakcina nem csupán az influenzavírus, a Covid vagy a megfázást okozó kórokozók ellen bizonyult ígéretesnek, hanem két veszélyes baktérium – a Staphylococcus aureus és az Acinetobacter baumannii – ellen is védelmet mutatott.

Időt nyerhetnénk az univerzális vakcinával

A módszer további érdekessége, hogy a vizsgálatok alapján csökkentheti a háziporatka okozta allergiás reakciókat is, ami az allergiás asztmában szenvedők számára jelenthetne áttörést.

Szakértők szerint a kutatás rendkívül izgalmas, ám még számos kérdés vár megválaszolásra. Nem tudni, hogy embereknél is hasonló hatékonyság érhető-e el, illetve meddig maradna aktív állapotban az immunrendszer. Az is vizsgálatra szorul, hogy a tartósan „magas készültségben” tartott immunválasz okozhat-e nem kívánt mellékhatásokat.

A kutatók hangsúlyozzák: az univerzális vakcina nem feltétlenül váltaná ki a jelenlegi, célzott oltásokat, hanem kiegészítő megoldás lehetne. Egy járvány kezdetén például időt nyerhetne, csökkenthetné a halálozást és a súlyos megbetegedések számát, amíg a specifikus vakcina elkészül.

Emellett a téli időszak előtt alkalmazott szezonális orrspray széles körű védelmet biztosíthatna a gyakori légúti fertőzésekkel szemben.

Bár az áttörés még nem végleges, a szakértők szerint, ha a humán vizsgálatok is igazolják az állatkísérletek eredményeit, az új megközelítés alapjaiban formálhatja át a jövő vakcináit és a járványvédelem egészét.

