Valentin-nap a vadonban: hihetetlen, mit művelnek az állatok párzás előtt

A Valentin-nap kapcsán néhány állatfaj „szerelmi életébe” tekintünk bele a ScienceAlert összeállítása segítségével.

Bár a madaraknak nincs Valentin-napjuk, ők is udvarolnak egymásnak

Fotó: Youtube

Ha már Valentin-nap van, vessünk egy pillantást az állatvilág udvarlási szokásaira is

A Japán partjainál élő Torquigener nemzetségbe tartozó hím gömbhal például igazi művész. A tengerfenéken bonyolult, kör alakú mintázatot hoz létre völgyekkel és díszített gerincekkel, kagylótöredékekkel ékesítve.

A látvány nem csak esztétikai célokat szolgál: a finom homok összegyűjtése is fontos, hiszen a nőstény ide rakja majd le ikráit.

A „műalkotás” elkészítése akár 7-9 napig is eltarthat, párzás után viszont a hím magára hagyja, és egy következő alkalommal mindent elölről kezd.

A Ceratioidei alrendbe tartozó mélytengeri horgászhal hímje jóval kisebb a nősténynél. Amikor végre talál egy megfelelő partnert a sötét óceánban, szó szerint belekapaszkodik, egyes fajoknál véglegesen összenő vele.

Cserébe élethosszig tartó tápanyagellátást kap, miközben a nőstény állandó spermiumforráshoz jut. Szoros kapcsolat, az biztos.

Az argonauta nősténye akár tízszer nagyobb lehet a hímnél. A hímek egy különleges, leválasztható karral juttatják el ivarsejtjeiket a nőstényhez biztonságos távolságból.

Egy ilyen levált szervet a tudósok még órákkal később is mozgás közben találtak, meglepő kitartásról téve tanúbizonyságot.

Bizonyos pókfajoknál a hímek selyembe csomagolt rovart ajándékoznak a nősténynek, hogy elkerüljék, hogy prédává váljanak.

A Pisaura mirabilis nevű faj azonban néha csal: előfordul, hogy üres rovarvázat vagy ehetetlen növényi részt csomagol be.

A trükk rövid távon működhet, de a nőstények hamar rájönnek a csalásra, és idő előtt megszakítják a párzást.

A paradicsommadarak hímjei látványos tollazattal és bizarr táncmozdulatokkal próbálják lenyűgözni a nőstényeket.

A Lophorina superba hímje például egy fekete, ovális alakzatot formáz élénk türkizkék mintázattal. A nőstények számára ez az ideális megjelenés.

A Pseudobiceros hancockanus nevű laposféreg hermafrodita, vagyis mindkét egyed képes megtermékenyíteni és kihordani az utódokat.

Hogy eldöntsék, ki lesz az „anya”, szó szerint párbajoznak: egymást próbálják előbb megtermékenyíteni egy tűszerű szerv segítségével.

A természet tehát korántsem unalmas. Ezek a különös udvarlási és párzási stratégiák mind egy célt szolgálnak: a sikeres szaporodást és az utódnemzést, még ha számunkra néha egészen bizarrnak is tűnnek.