Valentin-napi esküvő? – Nem biztos hogy olyan jó ötlet, mint hinnénk

Egy nemzetközi kutatás eredményei szerint a Valentin-napi esküvő, valamint az úgynevezett „különleges dátumokon” kötött házasságok nagyobb eséllyel végződnek válással. A Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research kutatói több mint egymillió esküvőt elemeztek, amelyek Hollandiában zajlottak le 1999 és 2013 között, és az adatokat a válási statisztikákkal vetették össze.
Valentin-napi esküvő: Meglepő számok a romantika mögött
A kutatás szerint azok a párok, akik Valentin-napon mondták ki az igent, 18–36 százalékkal nagyobb eséllyel váltak el, mint azok, akik egy átlagos napon házasodtak össze.
A kilencedik házassági évforduló környékén a Valentin-napon házasodók körében körülbelül 21 százalékos volt a válási arány, míg az „átlagos napokon” esküdők esetében ez az arány 16% maradt.
Esküvő dátuma: Miért ennyire népszerűek a különleges napok?
A kutatók szerint egy adott Valentin-napon háromszor annyi esküvőt tartottak, mint egy átlagos februári napon, míg az ismétlődő számjegyes dátumokon akár hatszorosára is ugrott az esküvők száma. Ez azt mutatja, hogy sok párt kifejezetten vonzanak az „emlékezetes” időpontok.
Nem a dátum a hibás
A szakértők hangsúlyozzák: nem a Valentin-nap vagy a különleges számok „átka” vezet a válásokhoz. Inkább arról van szó, hogy ezek a párok gyakran eltérő háttérrel rendelkeznek. A tanulmány szerint nagyobb köztük a korkülönbség, az eltérés az iskolai végzettségben, és gyakoribb, hogy már volt korábbi házasságuk vagy gyermekük.
Elköteleződés vagy sodródás?
A kutatás egyik kulcsmegállapítása az, hogy a Valentin-napi esküvő mögött sokszor nem tudatos döntés, hanem inkább sodródás áll.
Azok a párok, akik „különleges jelzések” – például ünnepnapok vagy szimbolikus dátumok – hatására lépnek tovább, kevésbé a kapcsolat minőségére és az összhangra alapozzák az elhatározásukat.
Bár egy Valentin-napi esküvő kétségtelenül romantikus és emlékezetes, a kutatások szerint önmagában nem garantálja a tartós boldogságot. A szakértők szerint a sikeres házasság kulcsa nem a naptárban, hanem a felek közötti elköteleződésben és összeillésben keresendő.
Az eredeti cikk a HuffPost oldalán jelent meg.
