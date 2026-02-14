Valentin-napi mészárlás: az alvilág történetének legvéresebb leszámolása

A Valentin-napi mészárlás a szervezett bűnözés történetének egyik legkegyetlenebb maffialeszámolása volt. Az esemény 1929. február 14-én történt Chicagóban, a szesztilalom idején. A brutális és kegyetlen vérengzés Al Capone (a világ legismertebb gengsztere) nevéhez köthető.

Al Capone, a hírhedt chicagoi gengszter – nevéhez köthető a híres Valentin-napi mészárlás

Gengszterek, szesztilalom és maffiaháború Chicagóban

Az Egyesült Államokban 1920-ban bevezetett szesztilalom idején az alkohol iránti kereslet nem szűnt meg, az ellátást viszont az illegális szeszfőzés és -csempészet vette át. Chicago rövid idő alatt az alvilág központjává vált, ahol az ír banda és az olasz bandák véres harcba kezdtek – írja az Újkor.hu történelmi magazin.

A húszas években Chicago rövid idő alatt a szervezett bűnözés központjává vált, ahol az északi városrészt uraló ír bandák és a déli oldalt irányító olasz maffia véres harcba kezdett a piac felosztásáért.

Az ír oldalt Dean O’Banion emberei, az olaszokat Johnny Torrio vezette, majd Torrio visszavonulása után alvezére, Al Capone fokozatosan átvette az irányítást.

John (Johnny) Torrio, Al Capone előtt a chicagoi olasz gengszterek vezére

A bandaháborúk során számos gyilkosság történt, míg végül Capone egyetlen komoly riválisa maradt:Bugs Moran. Az alvilágban egyre nőtt a feszültség, amely végül egy előre kitervelt, véres leszámolásban csúcsosodott ki.

A Valentin-napi mészárlás részletei

2029. február 14-én Bugs Moran embereit egy kedvező áron felkínált whiskyszállítmánnyal csalták egy garázsba a North Clark Streeten. A helyszínre egy fekete autóval érkező, rendőrnek álcázott fegyveresek jelentek meg, akik látszólag hivatalos intézkedést hajtottak végre. Házkutatás ürügyén a garázsban tartózkodó férfiakat a falhoz állították, miközben azok nem tanúsítottak ellenállást.

Ezt követően a támadók revolverekkel és Thompson géppisztolyokkal módszeresen tüzet nyitottak rájuk, közel száz lövést leadva. A vérengzés során hét ember halt meg, köztük az ír banda több kulcsfigurája és végrehajtója. Moran azért élte túl a leszámolást, mert késve érkezett, és a garázs előtt meglátott rendőrautó láttán elkerülte a helyszínt – olvasható a Wikipedia szócikkében.