Megdöbbentő: vámpírnak hitték, ezért nem hagyták nyugodni a sírban

Rendkívüli

Egy kelet-horvátországi erőd feltárása során egy különös temetkezésre bukkantak a régészek, amely azonnal felkeltette a kutatók figyelmét. A vámpír gyanúja nem legenda vagy irodalmi túlzás miatt merült fel, hanem olyan temetési nyomok alapján, amelyek tudatos emberi beavatkozásra utalnak.
vámpírrekonstruálásHorvátországhalott

A feltárás során azonosított vámpír-temetkezés több, a középkori vámpírhithez köthető jellegzetességet mutatott: a holttestet halála után kiemelték, lefejezték, majd arccal lefelé, nehéz kövekkel lesúlyozva temették vissza. A régészeti felfedezés különlegességét tovább növeli, hogy a koponya alapján elkészült az elhunyt arcrekonstrukciója is, amely új megvilágításba helyezi a horvátországi vámpírhithez kapcsolódó társadalmi félelmeket - tájékoztat a Sky News.

koponya, vámpír
A vámpír koponyája bizonyítja, hogy a holttestet halála után is bolygatták - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Hogyan temették el a vámpírnak hitt embereket?

A vámpírnak vélt személyeket gyakran eltérő módon temették el a közösség többi tagjához képest. Jellemző volt a holttest lefejezése, arccal lefelé történő elhelyezése, kövekkel való lesúlyozása, valamint a végtagok megkötözése. Ezek a módszerek azt a célt szolgálták, hogy a halott ne tudjon „visszatérni” az élők közé.

Miért fejeztek le holttesteket a középkorban?

A középkorban a lefejezés az egyik legerősebb megelőző eszköznek számított a természetfeletti fenyegetések ellen. A vámpírhit szerint a fej eltávolítása megszakította a test és a lélek kapcsolatát, így akadályozva meg az elhunyt feltámadását vagy bosszúját.

Mit jelentett a vámpírhit Kelet-Európában?

A kelet-európai vámpírhit szorosan összefonódott a betegségektől, járványoktól és megmagyarázhatatlan halálesetektől való félelemmel. Azokat az embereket, akik életükben erőszakosak voltak, kirekesztetten éltek vagy erőszakos halált haltak, gyakran tartották potenciális vámpírnak.

Hogyan rekonstruálnak arcot egy koponya alapján?

Az arcrekonstrukció modern digitális módszerekkel történik. CT-felvételek segítségével virtuálisan újjáépítik a koponyát, majd statisztikai adatok alapján meghatározzák a lágyrészek vastagságát. Ezután egy semleges, objektív arcmodell készül, amely kizárólag anatómiai adatokon alapul.

Miért hitték egyes halottakról, hogy vámpírok?

A vámpírgyanút gyakran testi sérülések, arctorzulások vagy szokatlan temetési körülmények erősítették. Az ilyen embereket a közösség veszélyesnek, nyughatatlannak tartotta, és attól félt, hogy haláluk után is ártani fognak.

Hol találtak vámpírsírokat Európában?

Vámpírsírokat nemcsak Horvátországban, hanem Lengyelországban, Szerbiában és más kelet-európai régiókban is feltártak. Ezek a sírok hasonló jegyeket mutatnak: lefejezett csontvázak, karók nyomai, rendhagyó temetési pozíciók.

