Megdöbbentő: vámpírnak hitték, ezért nem hagyták nyugodni a sírban

A feltárás során azonosított vámpír-temetkezés több, a középkori vámpírhithez köthető jellegzetességet mutatott: a holttestet halála után kiemelték, lefejezték, majd arccal lefelé, nehéz kövekkel lesúlyozva temették vissza. A régészeti felfedezés különlegességét tovább növeli, hogy a koponya alapján elkészült az elhunyt arcrekonstrukciója is, amely új megvilágításba helyezi a horvátországi vámpírhithez kapcsolódó társadalmi félelmeket - tájékoztat a Sky News.

A vámpír koponyája bizonyítja, hogy a holttestet halála után is bolygatták - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan temették el a vámpírnak hitt embereket?

A vámpírnak vélt személyeket gyakran eltérő módon temették el a közösség többi tagjához képest. Jellemző volt a holttest lefejezése, arccal lefelé történő elhelyezése, kövekkel való lesúlyozása, valamint a végtagok megkötözése. Ezek a módszerek azt a célt szolgálták, hogy a halott ne tudjon „visszatérni” az élők közé.

Miért fejeztek le holttesteket a középkorban?

A középkorban a lefejezés az egyik legerősebb megelőző eszköznek számított a természetfeletti fenyegetések ellen. A vámpírhit szerint a fej eltávolítása megszakította a test és a lélek kapcsolatát, így akadályozva meg az elhunyt feltámadását vagy bosszúját.

Mit jelentett a vámpírhit Kelet-Európában?

A kelet-európai vámpírhit szorosan összefonódott a betegségektől, járványoktól és megmagyarázhatatlan halálesetektől való félelemmel. Azokat az embereket, akik életükben erőszakosak voltak, kirekesztetten éltek vagy erőszakos halált haltak, gyakran tartották potenciális vámpírnak.

Face of a 'vampire': Why this man was decapitated after death https://t.co/C8p5jeIfYo — Sky News (@SkyNews) February 9, 2026

Hogyan rekonstruálnak arcot egy koponya alapján?

Az arcrekonstrukció modern digitális módszerekkel történik. CT-felvételek segítségével virtuálisan újjáépítik a koponyát, majd statisztikai adatok alapján meghatározzák a lágyrészek vastagságát. Ezután egy semleges, objektív arcmodell készül, amely kizárólag anatómiai adatokon alapul.

Miért hitték egyes halottakról, hogy vámpírok?

A vámpírgyanút gyakran testi sérülések, arctorzulások vagy szokatlan temetési körülmények erősítették. Az ilyen embereket a közösség veszélyesnek, nyughatatlannak tartotta, és attól félt, hogy haláluk után is ártani fognak.