Választ kaptunk a vastagbélrák egyik legnagyobb rejtélyére

Vastagbélrák kezelése és az immunrendszer eltérő működése

A vastagbélrák azért számított rejtélyesnek, mert a betegek gyakran jobb túlélést mutatnak akkor is, ha a daganatuk sok szabályozó T-sejtet tartalmaz. Más daganatok esetében ezek a sejtek inkább rontják az esélyeket, ami felvetette a kérdést, hogyan befolyásolja az immunrendszer a rákot ebben az esetben.

Miért működik másként a vastagbélrák más daganatokhoz képest?

A kutatók kimutatták, hogy a szabályozó T-sejtek nem egységesek.

Két eltérő altípust azonosítottak: az egyik képes fékezni a daganat növekedését, míg a másik megvédi a rákos sejteket az immunrendszer támadásaitól.

A kutatás vezetői, köztük Alexander Rudensky egérmodellek és emberi tumorminták elemzésével igazolták, hogy a „jó” és „rossz” T-sejtek aránya döntő szerepet játszik a betegség kimenetelében. Az új felismerés lehetőséget teremthet olyan célzott megközelítésekre, amelyek a daganatot védő immunsejteket eltávolítják, miközben a hasznos immunválasz megmarad.

Egyre több fiatalnál diagnosztizálják a vastagbélrákot

Riasztó kutatás látott napvilágot, amely alapjaiban rajzolja át a daganatos betegségekről alkotott eddigi képet. A vastagbélrák mára az 50 év alatti amerikaiak vezető daganatos halálokává vált, miközben más ráktípusoknál csökkenni kezdett a halálozás.

Rejtett veszély leselkedik a bélbetegekre – a csontvelőből indul a baj

Kutatók feltárták azt a rejtett útvonalat, amelyen keresztül a krónikus bélproblémák befolyásolják az immunrendszer működését. A gyulladásos bélbetegség így képes olyan folyamatokat elindítani a szervezetben, amelyek növelik a vastagbélrák kockázatát. Az új felfedezés nemcsak a betegség megértését segíti, hanem a megelőzésben is áttörést hozhat.