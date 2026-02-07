Választ kaptunk a vastagbélrák egyik legnagyobb rejtélyére

A vizsgálat a vastagbélrák kezelése során tapasztalt, eddig nehezen értelmezhető jelenségekre fókuszált. A kutatást a ScienceDaily tudományos ismeretterjesztő oldal segítségével közöljük önökkel.
Vastagbélrák kezelése és az immunrendszer eltérő működése
A vastagbélrák azért számított rejtélyesnek, mert a betegek gyakran jobb túlélést mutatnak akkor is, ha a daganatuk sok szabályozó T-sejtet tartalmaz. Más daganatok esetében ezek a sejtek inkább rontják az esélyeket, ami felvetette a kérdést, hogyan befolyásolja az immunrendszer a rákot ebben az esetben.
Miért működik másként a vastagbélrák más daganatokhoz képest?
A kutatók kimutatták, hogy a szabályozó T-sejtek nem egységesek.
Két eltérő altípust azonosítottak: az egyik képes fékezni a daganat növekedését, míg a másik megvédi a rákos sejteket az immunrendszer támadásaitól.
A kutatás vezetői, köztük Alexander Rudensky egérmodellek és emberi tumorminták elemzésével igazolták, hogy a „jó” és „rossz” T-sejtek aránya döntő szerepet játszik a betegség kimenetelében. Az új felismerés lehetőséget teremthet olyan célzott megközelítésekre, amelyek a daganatot védő immunsejteket eltávolítják, miközben a hasznos immunválasz megmarad.
Egyre több fiatalnál diagnosztizálják a vastagbélrákot
Riasztó kutatás látott napvilágot, amely alapjaiban rajzolja át a daganatos betegségekről alkotott eddigi képet. A vastagbélrák mára az 50 év alatti amerikaiak vezető daganatos halálokává vált, miközben más ráktípusoknál csökkenni kezdett a halálozás.
Rejtett veszély leselkedik a bélbetegekre – a csontvelőből indul a baj
Kutatók feltárták azt a rejtett útvonalat, amelyen keresztül a krónikus bélproblémák befolyásolják az immunrendszer működését. A gyulladásos bélbetegség így képes olyan folyamatokat elindítani a szervezetben, amelyek növelik a vastagbélrák kockázatát. Az új felfedezés nemcsak a betegség megértését segíti, hanem a megelőzésben is áttörést hozhat.