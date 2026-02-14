Vastagbélrák: a csendes gyilkos, ami már a 30-asokat sem kíméli

A vastagbélrák a vastagbelet és a végbelet érintő daganatok gyűjtőneve. A vastagbél és a végbél a nagy bélrendszer részei, és bár az itt kialakuló daganatok kezelése eltérhet, sok szempontból hasonló kockázati tényezőkkel rendelkeznek – írja a TheGuardian.
A betegség gyakran úgynevezett polipokból indul ki — ezek jóindulatú kinövések, amelyek idővel rosszindulatúvá válhatnak. A polipok eltávolítása az egyik leghatékonyabb vastagbélrák megelőzés módszer.
Megelőzhető a vastagbélrák?
Teljes biztonsággal nem lehet kizárni a kialakulását, de a kockázat jelentősen csökkenthető.
Az orvosok szerint kulcsfontosságú:
- a dohányzás kerülése
- az alkoholfogyasztás mérséklése
- a feldolgozott húsok — például hot dog, bacon — visszaszorítása
- a magas rosttartalmú étrend és a mediterrán étrend követése
- rendszeres testmozgás
Egy 2025-ben, a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy hároméves, strukturált edzésprogram „szignifikánsan hosszabb betegségmentes túlélést” eredményezett azoknál, akik már átestek kezelésen.
A magas vöröshús-fogyasztás és feldolgozott húsok fogyasztása a kutatások szerint 30–40%-kal is növelheti a kockázatot.
A krónikus gyulladás és a vastagbélrák kapcsolata
A krónikus gyulladás és vastagbélrák közötti összefüggés egyre több vizsgálat tárgya. A gyulladásos bélbetegségek — például a Crohn-betegség — hosszú távon növelhetik a daganat kialakulásának esélyét.
A tartós gyulladás szabad gyökök képződéséhez vezethet, amelyek DNS-károsodást okoznak. Emellett az ultra-feldolgozott élelmiszerek, a cukros üdítők és a túlzott alkoholfogyasztás is hozzájárulhatnak a gyulladás fenntartásához.
Miért nő a vastagbélrák az 50 év alattiak körében?
Bár összességében csökken a megbetegedések száma a szűréseknek köszönhetően, az 50 év alattiaknál évente körülbelül 3%-os emelkedést mérnek 2010 óta.
A jelenség okai még nem teljesen tisztázottak, de a szakértők az alábbi tényezőket vizsgálják:
- ultra-feldolgozott élelmiszerek
- cukros italok
- antibiotikum-használat gyermekkorban
- környezeti változások
A hirtelen növekedés arra utalhat, hogy valamilyen környezeti tényező áll a háttérben.
Vastagbélrák tünetei — erre figyelj!
A vastagbélrák tünetei sokszor enyhék vagy kezdetben egyáltalán nem jelentkeznek.
Figyelmeztető jelek lehetnek:
- vér a székletben
- hosszan tartó székrekedés vagy hasmenés
- székletürítési szokások megváltozása
- megmagyarázhatatlan fogyás
- hasi fájdalom
A szakemberek szerint nem szabad szégyellni ezeket a panaszokat — a korai kivizsgálás életet menthet.
Ki menjen vastagbélrák szűrésre?
Az Egyesült Államokban 45 éves kortól ajánlott a rendszeres vastagbélrák szűrés azok számára, akik átlagos kockázati csoportba tartoznak. A vizsgálatok célja nem csupán a daganat korai felismerése, hanem a megelőzés is, hiszen sok esetben már a rákmegelőző állapotok kiszűrhetők.
A leggyakrabban alkalmazott módszer a kolonoszkópia, amelyet normál eredmény esetén általában tízévente ismételnek. Létezik úgynevezett virtuális kolonoszkópia is — ez egy képalkotó eljárás, amelyet rendszerint ötévente végeznek el. Emellett elérhetők széklet alapú tesztek és bizonyos esetekben vér alapú vizsgálatok is, amelyek szintén segíthetnek a korai eltérések kimutatásában.
A kolonoszkópia azért számít kiemelten hatékonynak, mert egyszerre diagnosztikus és megelőző jellegű: az orvos a vizsgálat során azonnal észleli és el is távolíthatja a polipokat, így csökkentve a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.
Amennyiben valakinek elsőfokú rokona érintett, vagy genetikai szindróma — például a Lynch-szindróma — merül fel, a szakemberek korábbi és gyakoribb szűrést javasolnak, mivel ezek az esetek magasabb kockázatot jelentenek.
Gyógyítható a vastagbélrák?
A vastagbélrák gyógyítható, különösen akkor, ha korai stádiumban fedezik fel. Az 1-es stádiumban diagnosztizált betegek esetében a gyógyulási arány meghaladja a 90%-ot, míg a 4-es stádiumban ez az arány már körülbelül 15%, mivel ilyenkor a daganat gyakran áttéteket is képez.
A kezelés minden esetben a betegség stádiumától és az egyéni egészségi állapottól függ. Sok esetben a műtét jelenti az első lépést, amely során a daganatos bélszakaszt távolítják el. Bizonyos helyzetekben sugárkezelésre és kemoterápiára is szükség lehet, különösen előrehaladottabb állapotban. Az elmúlt években a célzott terápiák és az immunterápiás kezelések is egyre nagyobb szerepet kapnak, mivel ezek a daganatos sejtek speciális tulajdonságait veszik célba.
A szakértők szerint a vastagbélrák korai felismerése kulcsfontosságú, mert ebben a szakaszban a legnagyobb az esély a teljes gyógyulásra. A rendszeres szűrés nemcsak a betegséget képes időben kimutatni, hanem a rákmegelőző elváltozások eltávolításával a kialakulását is megakadályozhatja.
