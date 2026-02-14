Vastagbélrák: a csendes gyilkos, ami már a 30-asokat sem kíméli

A vastagbélrák a vastagbelet és a végbelet érintő daganatok gyűjtőneve. A vastagbél és a végbél a nagy bélrendszer részei, és bár az itt kialakuló daganatok kezelése eltérhet, sok szempontból hasonló kockázati tényezőkkel rendelkeznek – írja a TheGuardian.

A vastagbélrák gyakran tünetmentesen alakul ki — a rendszeres szűrés és a polipok időbeni eltávolítása életet menthet Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

A betegség gyakran úgynevezett polipokból indul ki — ezek jóindulatú kinövések, amelyek idővel rosszindulatúvá válhatnak. A polipok eltávolítása az egyik leghatékonyabb vastagbélrák megelőzés módszer.

Megelőzhető a vastagbélrák?

Teljes biztonsággal nem lehet kizárni a kialakulását, de a kockázat jelentősen csökkenthető.

Az orvosok szerint kulcsfontosságú:

a dohányzás kerülése

az alkoholfogyasztás mérséklése

a feldolgozott húsok — például hot dog, bacon — visszaszorítása

a magas rosttartalmú étrend és a mediterrán étrend követése

rendszeres testmozgás

Egy 2025-ben, a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy hároméves, strukturált edzésprogram „szignifikánsan hosszabb betegségmentes túlélést” eredményezett azoknál, akik már átestek kezelésen.

A magas vöröshús-fogyasztás és feldolgozott húsok fogyasztása a kutatások szerint 30–40%-kal is növelheti a kockázatot.

A krónikus gyulladás és a vastagbélrák kapcsolata

A krónikus gyulladás és vastagbélrák közötti összefüggés egyre több vizsgálat tárgya. A gyulladásos bélbetegségek — például a Crohn-betegség — hosszú távon növelhetik a daganat kialakulásának esélyét.

A tartós gyulladás szabad gyökök képződéséhez vezethet, amelyek DNS-károsodást okoznak. Emellett az ultra-feldolgozott élelmiszerek, a cukros üdítők és a túlzott alkoholfogyasztás is hozzájárulhatnak a gyulladás fenntartásához.

Miért nő a vastagbélrák az 50 év alattiak körében?

Bár összességében csökken a megbetegedések száma a szűréseknek köszönhetően, az 50 év alattiaknál évente körülbelül 3%-os emelkedést mérnek 2010 óta.

A jelenség okai még nem teljesen tisztázottak, de a szakértők az alábbi tényezőket vizsgálják:

ultra-feldolgozott élelmiszerek

cukros italok

antibiotikum-használat gyermekkorban

környezeti változások

A hirtelen növekedés arra utalhat, hogy valamilyen környezeti tényező áll a háttérben.