Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látta már?

Valóra vált minden autós rémálma egy mosóban – videó

Sport

Megszólalt a Liverpool legendája – Szoboszlait ettől ki fogja rázni a hideg

vastagbélrák

Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz!

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokáig ártalmatlannak tűnő panaszokkal kezdődhet egy súlyos betegség. A vastagbélrák esetében különösen fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül az intő jeleket és időben orvoshoz forduljunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vastagbélrákbetegségtünetek

A vastagbélrák ismét a figyelem középpontjába került, miután a Dawson és a haverok színésze, James Van Der Beek 48 éves korában a betegség következtében hunyt el. A tragikus hír sokakat arra késztet, hogy utánanézzenek, melyek a vastagbélrák legfontosabb tünetei, és mikor kell orvoshoz fordulni. Az időben felismert jelek életet menthetnek – írja a BBC.

vastagbélrák
A vastagbélrák tünete lehet az alhasi fájdalom – Fotó: Unsplash

Hogyan ismerhető fel a vastagbélrák?

A vastagbélrák egyik leggyakoribb figyelmeztető jele a székletben megjelenő vér, amelynek nincs egyértelmű oka. A vér lehet élénkpiros, de akár sötétvörös is. Szintén intő jel lehet, ha megváltoznak a megszokott székelési szokások: például ha a széklet a korábbinál gyakoribb, vagy az állaga feltűnően hígabbá vagy épp keményebbé válik. Sokan tapasztalnak alhasi fájdalmat vagy puffadást is. Ilyenkor a has telítettnek, feszesnek érződik, ami kellemetlen, nyomó érzéssel járhat. 

A betegséghez az alábbi panaszok is társulhatnak:

  • megmagyarázhatatlan fogyás,
  • olyan érzés, mintha székletürítés után nem ürült volna ki teljesen a bél,
  • a szokásosnál erősebb fáradtság vagy szédülés.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a tünetek önmagukban nem jelentik azt, hogy biztosan vastagbélrákról van szó. 

Ugyanakkor a brit egészségügyi szolgálat (NHS) azt javasolja: ha a panaszok három hétnél tovább fennállnak, vagy az érintett úgy érzi, „valami nincs rendben”, érdemes háziorvoshoz fordulni.

Ritkább, de súlyos szövődmény lehet, ha a vastagbélrák akadályozza a salakanyagok áthaladását az emésztőrendszeren. Ez bélelzáródáshoz vezethet, amely erős hasi fájdalommal, székrekedéssel és hányingerrel járhat. Ilyen esetben azonnali orvosi ellátás szükséges, akár a legközelebbi sürgősségi osztályon.

Választ kaptunk a vastagbélrák egyik legnagyobb rejtélyére

Egy új kutatás alapjaiban magyarázza meg, miért viselkedik másként egyes daganattípusoknál az immunválasz. Az eredmények a vastagbélrák kezelése szempontjából különösen fontos összefüggésekre világítanak rá. Az eredmények új megvilágításba helyezik a rák elleni védekezés súlyos problémáját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!