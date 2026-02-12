Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz!

A vastagbélrák ismét a figyelem középpontjába került, miután a Dawson és a haverok színésze, James Van Der Beek 48 éves korában a betegség következtében hunyt el. A tragikus hír sokakat arra késztet, hogy utánanézzenek, melyek a vastagbélrák legfontosabb tünetei, és mikor kell orvoshoz fordulni. Az időben felismert jelek életet menthetnek – írja a BBC.

A vastagbélrák tünete lehet az alhasi fájdalom – Fotó: Unsplash

Hogyan ismerhető fel a vastagbélrák?

A vastagbélrák egyik leggyakoribb figyelmeztető jele a székletben megjelenő vér, amelynek nincs egyértelmű oka. A vér lehet élénkpiros, de akár sötétvörös is. Szintén intő jel lehet, ha megváltoznak a megszokott székelési szokások: például ha a széklet a korábbinál gyakoribb, vagy az állaga feltűnően hígabbá vagy épp keményebbé válik. Sokan tapasztalnak alhasi fájdalmat vagy puffadást is. Ilyenkor a has telítettnek, feszesnek érződik, ami kellemetlen, nyomó érzéssel járhat.

A betegséghez az alábbi panaszok is társulhatnak:

megmagyarázhatatlan fogyás,

olyan érzés, mintha székletürítés után nem ürült volna ki teljesen a bél,

a szokásosnál erősebb fáradtság vagy szédülés.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a tünetek önmagukban nem jelentik azt, hogy biztosan vastagbélrákról van szó.

Ugyanakkor a brit egészségügyi szolgálat (NHS) azt javasolja: ha a panaszok három hétnél tovább fennállnak, vagy az érintett úgy érzi, „valami nincs rendben”, érdemes háziorvoshoz fordulni.

Ritkább, de súlyos szövődmény lehet, ha a vastagbélrák akadályozza a salakanyagok áthaladását az emésztőrendszeren. Ez bélelzáródáshoz vezethet, amely erős hasi fájdalommal, székrekedéssel és hányingerrel járhat. Ilyen esetben azonnali orvosi ellátás szükséges, akár a legközelebbi sürgősségi osztályon.

