Valami nagy dolog készül a Vatikánban – 400 év után új korszak kezdődik

A Vatikánban a jubileum nemcsak vallási, hanem kulturális mérföldkő is. A szervezők a hagyományt és a modern technológiát kapcsolják össze az ünnepi évben.

Vatikán – A képen a Szent Péter tér Fotó: Készítette: Diliff - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2065989

Új alkalmazásokkal készül a Szent Péter-bazilika 400. évfordulójára a Vatikán

Egyházi és kulturális programsorozattal, új látogatóbarát alkalmazásokkal és egy új, Michelangelo kézírása ihlette betűtípussal készül a Szent Péter-bazilika felszentelésének négyszázadik évfordulójára a Vatikán.

A Szent Péter-bazilikát abban a formájában, ahogyan ma ismerjük, 1626. november 18-án szentelték fel. A négyszáz évvel ezelőtt "újjászületett" bazilika a korábbi, még a negyedik században Constantinus császár által emeltetett templom helyére épült.

Az évfordulóra készülve a Vatikán bejelentette, hogy egyházi, kulturális programsorozatot indít, amelynek csúcspontja november 18-án lesz a XVI. Leó pápa által bemutatott ünnepi misével.

A programok február 20-án kezdődnek Manuel Andreas Dürr svájci festőművész Via Crucis, keresztút című installációival, amelyek húsvétig láthatók a Szent Péter-bazilikában.

A Vatikáni Múzeum Fotó: Készítette: Újfalusi Németh Jenő - Áthozva a hu.wikipedia projektből a Commonsba., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47079557

Szent Péter-bazilika tetőterasza

Szent Péter és Szent Pál június végi ünnepnapján Róma városában a latinul Quo vadis? (Hova mész?) elnevezésű útvonal követhető majd, amely a két szent római tartózkodásának főbb helyszíneit érinti. A kérdést keresztény hagyomány szerint Jézus tette fel a Rómából a keresztre feszítés elől menekülő Péter apostolnak.

Novemberre tervezik a Szent Péter-bazilika tetőteraszának teljes megnyitását, amelynek jelenleg csak egyharmada nyitott a látogatók előtt. Ugyanitt egy száz négyzetméteres pihenőpontot alakítanak ki, ahol a bazilika kupolájába tartó turisták italt és meleg ételt fogyaszthatnak.

A Vatikán több új alkalmazást is indít. Egy új applikációval a bazilikában zajló szertartásokat lehet majd egyenesben követni, a liturgia hatvan nyelvre történő fordításával. Egy másikkal pedig a bazilikába való bejutást akarják megkönnyíteni – nem kötelező – online foglalással, amellyel a látogatók akár a Szent Péter tér felé tartva is helyet és gyorsabb bejutást biztosíthatnak maguknak. Ezen kívül közösségi oldal is készül a bazilika látogatói élményeinek megosztására.