Valami nagy dolog készül a Vatikánban – 400 év után új korszak kezdődik

A Vatikánban a jubileum nemcsak vallási, hanem kulturális mérföldkő is. A szervezők a hagyományt és a modern technológiát kapcsolják össze az ünnepi évben.
Új alkalmazásokkal készül a Szent Péter-bazilika 400. évfordulójára a Vatikán
Egyházi és kulturális programsorozattal, új látogatóbarát alkalmazásokkal és egy új, Michelangelo kézírása ihlette betűtípussal készül a Szent Péter-bazilika felszentelésének négyszázadik évfordulójára a Vatikán.
A Szent Péter-bazilikát abban a formájában, ahogyan ma ismerjük, 1626. november 18-án szentelték fel. A négyszáz évvel ezelőtt "újjászületett" bazilika a korábbi, még a negyedik században Constantinus császár által emeltetett templom helyére épült.
Az évfordulóra készülve a Vatikán bejelentette, hogy egyházi, kulturális programsorozatot indít, amelynek csúcspontja november 18-án lesz a XVI. Leó pápa által bemutatott ünnepi misével.
A programok február 20-án kezdődnek Manuel Andreas Dürr svájci festőművész Via Crucis, keresztút című installációival, amelyek húsvétig láthatók a Szent Péter-bazilikában.
Szent Péter-bazilika tetőterasza
Szent Péter és Szent Pál június végi ünnepnapján Róma városában a latinul Quo vadis? (Hova mész?) elnevezésű útvonal követhető majd, amely a két szent római tartózkodásának főbb helyszíneit érinti. A kérdést keresztény hagyomány szerint Jézus tette fel a Rómából a keresztre feszítés elől menekülő Péter apostolnak.
Novemberre tervezik a Szent Péter-bazilika tetőteraszának teljes megnyitását, amelynek jelenleg csak egyharmada nyitott a látogatók előtt. Ugyanitt egy száz négyzetméteres pihenőpontot alakítanak ki, ahol a bazilika kupolájába tartó turisták italt és meleg ételt fogyaszthatnak.
A Vatikán több új alkalmazást is indít. Egy új applikációval a bazilikában zajló szertartásokat lehet majd egyenesben követni, a liturgia hatvan nyelvre történő fordításával. Egy másikkal pedig a bazilikába való bejutást akarják megkönnyíteni – nem kötelező – online foglalással, amellyel a látogatók akár a Szent Péter tér felé tartva is helyet és gyorsabb bejutást biztosíthatnak maguknak. Ezen kívül közösségi oldal is készül a bazilika látogatói élményeinek megosztására.
Szent Péter sírja és a Vatikán
A Szent Péter sírjára emelt több mint huszonkétezer négyzetméteres bazilikát tavaly húszmillióan látogatták meg.
A Vatikán bejelentette, hogy a bazilikához ezer szállal és alkotással kötődő Michelangelo kézírásának tanulmányozásával új betűtípust hoztak létre, amely a Michelangelus nevet kapta.
A Vatikán és az ENI olasz energiavállalat közreműködésének köszönhetően elindult a Láthatón túl elnevezésű program is, amely a bazilika épületének átláthatóságát szolgálja száz méteres mélységtől egészen a kupola tetejéig. A bazilika számos részén elhelyezett szenzorok háromdimenziós képet adnak a hatalmas épület egészségi állapotáról, erős és gyenge pontjairól napi huszonnégy órán keresztül, hogy akármilyen műszaki beavatkozásra legyen szükség, az azonnal elvégezhető legyen..
Fizetős lesz a Trevi-kút – mutatjuk, mennyibe fog kerülni!
Azoknak kell jegyet váltani, akik a lehető legközelebbről akarják megcsodálni a Trevi-kutat, vagyis le akarnak sétálni a lépcsőin a medence széléig, hogy onnan dobjanak be aprópénzt a vízbe.
A díjköteles időszak minden nap reggel kilenctől este tíz óráig lesz érvényben. A jegyváltás nem vonatkozik a Trevi-kút előtti tér más részére, ahonnan szintén meg lehet tekintetni a műemléket.