Kinyitották a Végítélet-bunkert: kitalálja, mit rejtegetnek benne?

A Spitzbergák Nemzetközi Magbunker újabb 7800 mintával gyarapodott. A „Végítélet-bunkerben” tárolt egyedi magok száma így már elérte az 1.386.102-t.

Spitzbergák Nemzetközi Magbunker, az úgynevezett Végítélet-bunker

Az új szállítmányban afrikai alapgabona-félék, spanyol olajbogyó és guatemalai ősi növények is helyet kaptak. A világ minden tájáról érkező vetőmagok a föld alatt, biztonságos körülmények között kerülnek elhelyezésre.

Végítélet-bunker a Spitzbergákon

A magokat –18 Celsius-fokon tárolják mélyfagyasztókban. A permafroszt és a vastag kőzetréteg áramszünet esetén is biztosítja a tartósan fagyott állapotot, így a trezor különleges védelmet nyújt a minták számára.

A létesítményt 2008-ban nyitották meg, és a norvég Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi Minisztérium kezeli. A letétbe helyezett vetőmagok tulajdonjoga az eredeti génbankoknál marad, és kizárólag ők kérhetik vissza azokat.

Globális génbank katasztrófa esetére

A Spitzbergákon található génbank végső biztonsági tartalékként szolgál. Háború, klímakatasztrófa vagy más természeti csapás esetén a nemzeti génbankok gyűjteményei veszélybe kerülhetnek, a sarkvidéki trezor azonban megőrzi a növényfajták tartalék példányait – derül ki a Daily Mail cikkéből.

