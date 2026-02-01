Soha nem volt ekkora a baj: előreállították a végítélet óráját

A végítélet órája állását 2026. január 27-én módosították a Bulletin of Atomic Scientists szakértői, akik szerint az emberiség története során még soha nem voltunk ennyire közel az önpusztításhoz. Az óra 79 éves fennállása alatt ez a legveszélyesebb állás.

A végítélet órája éjfél előtt 89 másodperccel látható 2025. január 28-án

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Miért van közelebb a világvége, mint valaha?

A chicagói székhelyű szervezet szerint több, egymást erősítő globális fenyegetés indokolta az óra előreállítását. Ide tartozik a nukleáris fegyverkezés újraéledése, a klímaváltozás gyorsulása, a mesterséges intelligencia által felerősített dezinformáció, valamint az úgynevezett „tükörélet” – mesterségesen létrehozott, a természetes DNS-sel inkompatibilis biológiai formák – megjelenése.

Alexandra Bell, a Bulletin elnöke szerint

Minden egyes másodperc számít, mer kifutunk az időből.

Nukleáris, klíma- és technológiai veszélyek

A szakértők külön kiemelték, hogy

hamarosan lejár az utolsó, még érvényben lévő amerikai–orosz nukleáris fegyverzetkorlátozó egyezmény.

Ez több mint fél évszázad után először nyithatja meg az utat egy ellenőrizetlen fegyverkezési verseny előtt.

Ezzel párhuzamosan a klímaváltozás hatásai is erősödnek: rekord tengerszint-emelkedés, szélsőséges időjárás, aszályok és pusztító viharok jellemzik az elmúlt évet. A mesterséges intelligencia pedig a szakértők szerint „felgyorsítja a félretájékoztatást”, ami tovább növeli a globális instabilitást – számol be a Daily Mail.

Mit jelent valójában a végítélet órája?

Fontos hangsúlyozni: a végítélet órája nem valódi időmérő eszköz, hanem egy szimbólum. Azt jelzi, mennyire tartják veszélyesnek a tudósok az adott év globális helyzetét. Ha az óra közelebb kerül az éjféli álláshoz, az azt üzeni: az emberiség nem tett eleget a fenyegetések csökkentéséért.

A kutatók figyelmeztetése egyértelmű: ha a világ „mi és ők” logikára szakad, azzal mindenki veszíthet.

A kérdés már nem az, hogy ketyeg-e az óra – hanem az, hogy képesek leszünk-e megállítani.

További tartalmaink:

Világszerte egyre többen teszik fel a kérdést, mennyire közel a globális katasztrófa. A harmadik világháború lehetősége újra a figyelem középpontjába került. Egy mesterséges intelligencia elemzése szerint a kockázat aggasztóan magas.