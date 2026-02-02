Elképesztő látvány! Képeken és videókon a Velencei karnevál

A velencei karnevál minden évben a város egyik legfontosabb kulturális eseménye, amely nemcsak Olaszországból, hanem a világ minden tájáról vonzza a látogatókat. A velencei karnevál 2026-os nyitánya a Festa Veneziana keretében zajlott, amikor a Nagy-csatorna vízi színpaddá változott, és maszkos felvonulás, színes füst, zene és konfetti töltötte meg a történelmi városrészeket – tájékoztat az Euro Weekly News.

A Pantegana figurája a velencei karnevál nyitányán

Fotó: VALERIA FERRARO / ANADOLU

Mikor kezdődik a velencei karnevál 2026-ban?

A velencei karnevál 2026-ban 2026. január 31-én, szombaton vette kezdetét a hagyományoknak megfelelően egy látványos nyitóeseménnyel. Ez az időpont minden évben a karneváli időszak ünnepélyes indulását jelzi Velencében, amikor a város fokozatosan átalakul, és a mindennapokat átveszi a maszkokkal, zenével és színekkel teli ünneplés hangulata.

A karnevál február 17-ig tart.

Hogyan nyitották meg a velencei karnevált?

A karnevál hivatalos megnyitóját egy nagyszabású vízi karnevál jelentette, amely során közel száz evezős hajó vonult végig a Nagy-csatornán. A maszkos résztvevők ünnepi díszítésű csónakokon haladtak, miközben színes füst, konfetti és zene tette különlegessé az eseményt, amely már a nyitónapon hatalmas tömegeket vonzott a csatornák partjára.