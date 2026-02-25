Több ezer fogvatartottat engedtek szabadon Venezuelában

Hírlevél
Az amnesztiatörvény életbe lépése óta ezrek nyerték vissza szabadságukat. Venezuela több mint 3200 embert engedett szabadon, házi őrizetben vagy egyéb korlátozó intézkedés alatt álló és börtönbe került személyeket egyaránt.
Már több mint 3200 embert engedtek szabadon a venezuelai amnesztiatörvény szombati életbe lépése óta – számolt be az ország parlamentjének különbizottsága kedden. A szabadon engedettek között korábbi fogvatartottak, házi őrizetben lévők vagy más, személyi szabadságot korlátozó intézkedés alatt állók voltak.

A Venezuelan prisoner hugs a relative after his release from El Rodeo I prison in Guatire, Miranda state, Venezuela on February 23, 2026. At least 30 political prisoners were released from a prison on the outskirts of Caracas on the afternoon of February 23, 2026, under a historic amnesty law enacted in Venezuela under pressure from Washington, AFP journalists reported. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Több ezer ember nyerte vissza szabadságát a venezuelai amnesztiatörvény elfogadása után – Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Venezuela: több ezer embert engedtek szabadon

Jorge Arreaza, az amnesztiatörvényt felügyelő bizottság vezetője egy sajtótájékoztatón közölte, hogy keddig 4203-an kérelmezték szabadságuk visszaállítását a hatóságoktól. 

Azt mondta, hogy a kérelmek elbírálását követően eddig 3052, korábban házi őrizetben vagy egyéb korlátozó intézkedés alatt álló személy nyerte vissza teljes szabadságát. Ezenkívül további 179, börtönbe került embert is szabadon engedtek.

Az amnesztia nem vonatkozik azokra, akiket gyilkosságért, kábítószer-kereskedelemért, katonai lázadásért vagy súlyos emberi jogi jogsértésekért ítéltek el.

Felpezsdült Houston városa az Egyesült Államokban: az űrközpontjáról is ismert, a negyedik legnépesebb amerikai metropolisz a venezuelai olajlázra készül. Az egyébként is az amerikai olajipar központjának számító város szerepe most még inkább felértékelődhet, hiszen a Mexikói-öböl partjainál fekszik, a hatalmas öböl partja pedig arról ismert, hogy ott találhatók a venezuelai nehéz olaj feldolgozásra felkészített finomítók. Óriási pénzek mozdulhatnak meg.

 

 

