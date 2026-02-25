Több ezer fogvatartottat engedtek szabadon Venezuelában

Már több mint 3200 embert engedtek szabadon a venezuelai amnesztiatörvény szombati életbe lépése óta – számolt be az ország parlamentjének különbizottsága kedden. A szabadon engedettek között korábbi fogvatartottak, házi őrizetben lévők vagy más, személyi szabadságot korlátozó intézkedés alatt állók voltak.

Több ezer ember nyerte vissza szabadságát a venezuelai amnesztiatörvény elfogadása után – Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Venezuela: több ezer embert engedtek szabadon

Jorge Arreaza, az amnesztiatörvényt felügyelő bizottság vezetője egy sajtótájékoztatón közölte, hogy keddig 4203-an kérelmezték szabadságuk visszaállítását a hatóságoktól.

Azt mondta, hogy a kérelmek elbírálását követően eddig 3052, korábban házi őrizetben vagy egyéb korlátozó intézkedés alatt álló személy nyerte vissza teljes szabadságát. Ezenkívül további 179, börtönbe került embert is szabadon engedtek.

Az amnesztia nem vonatkozik azokra, akiket gyilkosságért, kábítószer-kereskedelemért, katonai lázadásért vagy súlyos emberi jogi jogsértésekért ítéltek el.

Itt van Trump bejelentése: egy hatalmas ország lesz a venezuelai olaj egyik fő vásárlója

Nagy bejelentést tett Donald Trump amerikai elnök: az Egyesült Államok átfogó kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi vállalja az orosz olaj vásárlásának befejezését. Trump azt is elárulta: India vállalta, hogy iráni kőolaj helyett venezuelai olajat vásárol a jövőben.

Kitört az olajláz az űrközpont városában, minden Venezueláról szól

Felpezsdült Houston városa az Egyesült Államokban: az űrközpontjáról is ismert, a negyedik legnépesebb amerikai metropolisz a venezuelai olajlázra készül. Az egyébként is az amerikai olajipar központjának számító város szerepe most még inkább felértékelődhet, hiszen a Mexikói-öböl partjainál fekszik, a hatalmas öböl partja pedig arról ismert, hogy ott találhatók a venezuelai nehéz olaj feldolgozásra felkészített finomítók. Óriási pénzek mozdulhatnak meg.