Verduni vérszivattyú: 110 éve kezdődött minden idők egyik legkegyetlenebb mészárlása

1916. február 21. és december 18. között zajlott a verduni csata, az első világháború nyugati frontjának leghosszabb és egyik legvéresebb ütközete. A támadást február 21-én az 5. német hadsereg indította meg masszív, kilencórás tüzérségi előkészítés után, amelyben 1220 ágyú vett részt, köztük a „Kövér Berták” és a Skoda-lövegek – írja a Múlt-kor történelmi magazin.

Lerohant francia tüzérségi állás a verduni csata során Fotó: Készítette: Ismeretlen - German postcard with post stamp 5.8.1916 found at http://greatwarpostcards.blogspot.com/2013/08/a-row-of-french-155mm-cannons-mle-1877.html, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28059720

A „nagy háború” 1914-es kitörése után a front 1915-re megmerevedett, és komoly állásháború alakkult ki, ami alatt egyik fél sem tudott döntő áttörést elérni. A német vezérkari főnök, Erich von Falkenhayn arra jutott, hogy

a háborút döntő csatával nem lehet megnyerni, ezért a francia hadsereg kivéreztetésére törekedett.

Verdun stratégiai célpontnak számított, mert a Meuse folyó mentén fekvő erődrendszer Párizs védelmének kulcsa volt, és a németek biztosak voltak abban, hogy a francia hadsereg vezetése minden tartalékát ide irányítja majd.

A német hadsereg „Kövér Berta” nevezetű lövege Fotó: Készítette: Hermann Rex (1884–1937) - Der Weltkrieg in seiner rauhen Wirklichkeit. Das Frontkämpferwerk. Oberammergau 1926. S. 17., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15220136

A verduni ütközet hadműveletei

A német hadsereg a támadás elején példátlan erejű tüzérségi előkészítést alkalmazott, 1220 ágyúval. Bevetettek lángszórókat a lövészárkok megtisztítására, valamint harci gázt is, amely súlyos veszteségeket okozott a védőknek. A rohamokat géppuskákkal és sűrű tüzérségi támogatással kísért gyalogsági támadások követték.

A francia hadsereg a verduni erődrendszerre és a mélységi védelemre támaszkodott, miközben nagy kaliberű ágyúkat is csatarendbe állított.

A védekezés során folyamatos ellentámadásokat indítottak a visszafoglalandó magaslatokért és erődökért. A francia hadvezetés hatalmas emberi és anyagi erőforrásokat mozgósított, hogy fenntartsa az utánpótlást és a tüzérségi fölényt a hosszú felőrlő harc során – olvasható az angol Wikipedia Battle of Verdun szócikkében.

Támadásra induló francia katonák Fotó: Készítette: Collection DocAnciens/docpix.fr - www.docpix.fr, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45603415

Philippe Pétain (akkor hadosztályparancsnok, később marsall) a francia oldalon rotációs rendszert vezetett be, amelynek révén a csapatokat folyamatosan váltották, és a tíz hónap alatt a francia hadsereg mintegy háromnegyede megfordult Verdunnél. A német hadseregnek ezzel szemben körülbelül egynegyede vett részt a harcokban, mert a hadvezetés nem akarta az egész hadsereget erre a frontra lekötni.

A német stratégia a koncentrált tüzérségi fölényre és az ismétlődő rohamokra épült, így a folyamatos nyomást elsősorban az intenzív tűz és nem a csapatlétszám biztosította.

A francia rotáció a védelem fenntartását szolgálta, míg a német oldalon a harcok terhe inkább bizonyos hadosztályokra nehezedett. A német hadvezetés nem akarta az egész hadsereget Verdunre kötni, mert más frontokon is számolnia kellett hadműveletekkel, különösen a Somme térségében és a keleti fronton.