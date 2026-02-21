Verduni vérszivattyú: 110 éve kezdődött minden idők egyik legkegyetlenebb mészárlása

1916. február 21. és december 18. között zajlott a verduni csata, az első világháború nyugati frontjának leghosszabb és egyik legvéresebb ütközete. A támadást február 21-én az 5. német hadsereg indította meg masszív, kilencórás tüzérségi előkészítés után, amelyben 1220 ágyú vett részt, köztük a „Kövér Berták” és a Skoda-lövegek – írja a Múlt-kor történelmi magazin.
Az első világháború egyik legvéresebb ütközete: A verduni csata
A „nagy háború” 1914-es kitörése után a front 1915-re megmerevedett, és komoly állásháború alakkult ki, ami alatt egyik fél sem tudott döntő áttörést elérni. A német vezérkari főnök, Erich von Falkenhayn arra jutott, hogy
a háborút döntő csatával nem lehet megnyerni, ezért a francia hadsereg kivéreztetésére törekedett.
Verdun stratégiai célpontnak számított, mert a Meuse folyó mentén fekvő erődrendszer Párizs védelmének kulcsa volt, és a németek biztosak voltak abban, hogy a francia hadsereg vezetése minden tartalékát ide irányítja majd.
A verduni ütközet hadműveletei
A német hadsereg a támadás elején példátlan erejű tüzérségi előkészítést alkalmazott, 1220 ágyúval. Bevetettek lángszórókat a lövészárkok megtisztítására, valamint harci gázt is, amely súlyos veszteségeket okozott a védőknek. A rohamokat géppuskákkal és sűrű tüzérségi támogatással kísért gyalogsági támadások követték.
A francia hadsereg a verduni erődrendszerre és a mélységi védelemre támaszkodott, miközben nagy kaliberű ágyúkat is csatarendbe állított.
A védekezés során folyamatos ellentámadásokat indítottak a visszafoglalandó magaslatokért és erődökért. A francia hadvezetés hatalmas emberi és anyagi erőforrásokat mozgósított, hogy fenntartsa az utánpótlást és a tüzérségi fölényt a hosszú felőrlő harc során – olvasható az angol Wikipedia Battle of Verdun szócikkében.
Philippe Pétain (akkor hadosztályparancsnok, később marsall) a francia oldalon rotációs rendszert vezetett be, amelynek révén a csapatokat folyamatosan váltották, és a tíz hónap alatt a francia hadsereg mintegy háromnegyede megfordult Verdunnél. A német hadseregnek ezzel szemben körülbelül egynegyede vett részt a harcokban, mert a hadvezetés nem akarta az egész hadsereget erre a frontra lekötni.
A német stratégia a koncentrált tüzérségi fölényre és az ismétlődő rohamokra épült, így a folyamatos nyomást elsősorban az intenzív tűz és nem a csapatlétszám biztosította.
A francia rotáció a védelem fenntartását szolgálta, míg a német oldalon a harcok terhe inkább bizonyos hadosztályokra nehezedett. A német hadvezetés nem akarta az egész hadsereget Verdunre kötni, mert más frontokon is számolnia kellett hadműveletekkel, különösen a Somme térségében és a keleti fronton.
A fordulatot az 1916. július 1-jén indított somme-i angol–francia offenzíva hozta, amely miatt a németek erőket csoportosítottak át. A franciák októbertől ellentámadásba mentek át, és december 18-ára visszafoglalták állásaikat.
A csata mérlege és a francia és német veszteségek
A csata során 2–2,5 millió francia és mintegy 2 millió német katona fordult meg a frontszakaszon rotációban, a veszteségek pedig francia oldalon 370–380 ezer, német oldalon 330–340 ezer főre rúgtak, ebből 160–165 ezer francia és 140–150 ezer német katona esett el. A teljes veszteséget általában 700–750 ezer fő közé teszik, ugyanakkor egyes becslések a sebesültekkel és eltűntekkel együtt akár az egymilliót is megközelítő számokról beszélnek. A csata a történelembe „verduni vérszivattyúként” vonult be – írja a Rubicon történelmi folyóirat.
A tankok örökre megváltoztatták a hadviselést a háborúban
1916. szeptember 15-én, az első világháború egyik legvéresebb ütközetének számító somme-i csatában vetettek be először tankokat a hadviselés történetében. A britek több mint negyven korai, kezdetleges harckocsival indítottak támadást a német állások ellen, amelyek közül néhány jelentős előrehaladást ért el, de a tankok lassúsága és gyakori meghibásodásai megakadályozták őket abban, hogy hosszabb ideig tartsák a pozíciójukat. Ekkor ismerték fel azonban a tankokban rejlő lehetőségeket, ami új fejezetet nyitott a modern hadviselésben.