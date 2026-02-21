Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Európát – nagy a baj

Fontos

Most érkezett: erős földrengés volt Magyarországon

első világháború

Verduni vérszivattyú: 110 éve kezdődött minden idők egyik legkegyetlenebb mészárlása

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1916. február 21. és december 18. között zajlott egy hosszú és véres ütközet. Bár vitatott és etikailag kényes az emberiség történetének legvéresebb harcait rangsorolni, annyi bizonyosan kijelenthető, hogy a verduni csata a legnagyobb mészárlások egyike volt, és az első világháború poklában a legkegyetlenebb csaták közé tartozott. A történészek egybehangzóan az első világháború leghosszabb ütközeteként tartják számon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
első világháborúvilágháborúcsatahadsereg

1916. február 21. és december 18. között zajlott a verduni csata, az első világháború nyugati frontjának leghosszabb és egyik legvéresebb ütközete. A támadást február 21-én az 5. német hadsereg indította meg masszív, kilencórás tüzérségi előkészítés után, amelyben 1220 ágyú vett részt, köztük a „Kövér Berták” és a Skoda-lövegek – írja a Múlt-kor történelmi magazin.

Lerohant francia tüzérségi állás a verduni csata során
Lerohant francia tüzérségi állás a verduni csata során Fotó: Készítette: Ismeretlen - German postcard with post stamp 5.8.1916 found at http://greatwarpostcards.blogspot.com/2013/08/a-row-of-french-155mm-cannons-mle-1877.html, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28059720

Az első világháború egyik legvéresebb ütközete: A verduni csata

A „nagy háború” 1914-es kitörése után a front 1915-re megmerevedett, és komoly állásháború alakkult ki, ami alatt egyik fél sem tudott döntő áttörést elérni. A német vezérkari főnök, Erich von Falkenhayn arra jutott, hogy 

a háborút döntő csatával nem lehet megnyerni, ezért a francia hadsereg kivéreztetésére törekedett. 

Verdun stratégiai célpontnak számított, mert a Meuse folyó mentén fekvő erődrendszer Párizs védelmének kulcsa volt, és a németek biztosak voltak abban, hogy a francia hadsereg vezetése minden tartalékát ide irányítja majd.

A német hadsereg „Kövér Berta” nevezetű lövege Fotó: Készítette: Hermann Rex (1884–1937) - Der Weltkrieg in seiner rauhen Wirklichkeit. Das Frontkämpferwerk. Oberammergau 1926. S. 17., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15220136

A verduni ütközet hadműveletei

A német hadsereg a támadás elején példátlan erejű tüzérségi előkészítést alkalmazott, 1220 ágyúval. Bevetettek lángszórókat a lövészárkok megtisztítására, valamint harci gázt is, amely súlyos veszteségeket okozott a védőknek. A rohamokat géppuskákkal és sűrű tüzérségi támogatással kísért gyalogsági támadások követték.

A francia hadsereg a verduni erődrendszerre és a mélységi védelemre támaszkodott, miközben nagy kaliberű ágyúkat is csatarendbe állított.

 A védekezés során folyamatos ellentámadásokat indítottak a visszafoglalandó magaslatokért és erődökért. A francia hadvezetés hatalmas emberi és anyagi erőforrásokat mozgósított, hogy fenntartsa az utánpótlást és a tüzérségi fölényt a hosszú felőrlő harc során – olvasható az angol Wikipedia Battle of Verdun szócikkében.

Támadásra induló francia katonák Fotó: Készítette: Collection DocAnciens/docpix.fr - www.docpix.fr, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45603415

Philippe Pétain (akkor hadosztályparancsnok, később marsall) a francia oldalon rotációs rendszert vezetett be, amelynek révén a csapatokat folyamatosan váltották, és a tíz hónap alatt a francia hadsereg mintegy háromnegyede megfordult Verdunnél. A német hadseregnek ezzel szemben körülbelül egynegyede vett részt a harcokban, mert a hadvezetés nem akarta az egész hadsereget erre a frontra lekötni. 

A német stratégia a koncentrált tüzérségi fölényre és az ismétlődő rohamokra épült, így a folyamatos nyomást elsősorban az intenzív tűz és nem a csapatlétszám biztosította.

 A francia rotáció a védelem fenntartását szolgálta, míg a német oldalon a harcok terhe inkább bizonyos hadosztályokra nehezedett. A német hadvezetés nem akarta az egész hadsereget Verdunre kötni, mert más frontokon is számolnia kellett hadműveletekkel, különösen a Somme térségében és a keleti fronton.

első világháborús katonatemető Franciaországban
Első világháborús katonatemető Franciaországban Fotó: Készítette: Dudva - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79633391

A fordulatot az 1916. július 1-jén indított somme-i angol–francia offenzíva hozta, amely miatt a németek erőket csoportosítottak át. A franciák októbertől ellentámadásba mentek át, és december 18-ára visszafoglalták állásaikat.

A csata mérlege és a francia és német veszteségek

A csata során 2–2,5 millió francia és mintegy 2 millió német katona fordult meg a frontszakaszon rotációban, a veszteségek pedig francia oldalon 370–380 ezer, német oldalon 330–340 ezer főre rúgtak, ebből 160–165 ezer francia és 140–150 ezer német katona esett el. A teljes veszteséget általában 700–750 ezer fő közé teszik, ugyanakkor egyes becslések a sebesültekkel és eltűntekkel együtt akár az egymilliót is megközelítő számokról beszélnek. A csata a történelembe „verduni vérszivattyúként” vonult be – írja a Rubicon történelmi folyóirat.

A tankok örökre megváltoztatták a hadviselést a háborúban

1916. szeptember 15-én, az első világháború egyik legvéresebb ütközetének számító somme-i csatában vetettek be először tankokat a hadviselés történetében. A britek több mint negyven korai, kezdetleges harckocsival indítottak támadást a német állások ellen, amelyek közül néhány jelentős előrehaladást ért el, de a tankok lassúsága és gyakori meghibásodásai megakadályozták őket abban, hogy hosszabb ideig tartsák a pozíciójukat. Ekkor ismerték fel azonban a tankokban rejlő lehetőségeket, ami új fejezetet nyitott a modern hadviselésben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!