Folyt a vér – brutális verekedés a parlamentben

A verekedés a parlamentben azután robbant ki, hogy Recep Tayyip Erdogan elnök Ákin Gürlek volt isztambuli főügyészt nevezte ki igazságügyi miniszternek egy kormányátalakítás részeként. Az ellenzék szerint a kinevezés súlyosan megkérdőjelezhető, mivel Gürlek korábban több, szerintük politikailag motivált eljárást vezetett a Köztársasági Néppárt (CHP) tagjai ellen.

Verekedés a parlamentben Törökországban: dulakodás és ütlegelés az eskütétel előtt.

Fotó: X/Fatih Tezcan

Miért tört ki a verekedés a parlamentben?

Az ellenzéki képviselők megpróbálták fizikailag is megakadályozni, hogy az új miniszter letegye az esküt. A helyszíni felvételeken látható, ahogy a képviselők lökdösik egymást, dulakodás alakul ki, sőt egyesek ütéseket is mérnek politikai ellenfeleikre – VIDEÓ ITT.

A feszült jelenetek közepette Gürlek végül a kormánypárti padsorok védelmében tette le az esküt.

Ütötték egymást a képviselők Törökországban

Fotó: X (Twitter)

Mi áll a politikai feszültség hátterében?

Gürlek korábbi főügyészi tevékenysége során több, nagy visszhangot kiváltó eljárást vezetett az ellenzék prominens szereplői ellen. A CHP régóta azt állítja, hogy ezek az ügyek politikai indíttatásúak voltak. Az elmúlt időszakban több száz, ellenzéki vezetésű önkormányzatnál dolgozó tisztviselőt tartóztattak le korrupciós vádak miatt.

Az érintettek között volt Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester is, akit sokan Erdogan legfőbb kihívójának tartanak.

A török kormány ugyanakkor következetesen hangsúlyozza: az igazságszolgáltatás függetlenül működik.

Mi jöhet ezután a török politikában?

A kormányátalakítás hivatalos indoklása nem ismert, az állami közlöny szerint a távozó miniszterek „felmentésüket kérték”. A kinevezések egy érzékeny politikai időszakban történtek: Törökországban alkotmányos reformokról folyik vita, valamint békefolyamat zajlik a Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) egy évtizedek óta tartó konfliktus lezárására.

A parlament várhatóan hamarosan olyan reformokat fogad el, amelyek ezt a folyamatot támogatják, ám a mostani jelenetek jól mutatják, hogy a politikai feszültség továbbra is rendkívül magas.