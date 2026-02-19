Elszabadult a pokol a fedélzeten: visszafordult a repülőgép

A verekedés a repülőn 2026. február 18-án történt (szerdán) egy amerikai légitársaság járatán. Az eset miatt a repülőgép vészhelyzetet jelentett és megszakította útját.

Verekedés tört ki a Delta Air Lines repülőgépén (A kép illusztráció) Fotó: SAUL LOEB / AFP

Agresszív utas verekedett a repülőn

Az Delta Air Lines 2557-es járata a Houston Hobby repülőtérről indult Atlantába, fedélzetén 85 utassal. A felszállást követően nem sokkal egy férfi agresszíven kezdett közlekedni a folyosón, majd minden előzmény nélkül ököllel ütni kezdte az egyik ülő utast.

A megtámadott férfi beszámolója szerint háromszor fejbe vágták. A támadó ezután a gép hátsó része felé indult, és egy másik utast is bántalmazott.

A kapitányt kereste és értelmetlenül kiabált

Szemtanúk szerint az agresszív utas zavartan viselkedett, a kapitányt kereste, és kiabált. A légitársaság közlése alapján nem jutott be a pilótafülkébe, és nem is próbálta feltörni azt.

Az utasok közbeléptek, lefogták a férfit, a személyzet pedig műanyag bilinccsel rögzítette a csuklóit. A járat ezt követően vészhelyzetet jelentett.

A repülőgép visszatért Houstonba, ahol a rendőrség már a kifutópályán várta a támadót. A férfit őrizetbe vették, a járat pedig később folytatta útját Atlantába – számolt be az esetről a New York Post.

