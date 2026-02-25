Újabb különös égi jelenség közeledik, több kontinenst is érint

A vérhold akkor alakul ki, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, és árnyéka rávetül a holdkorongra. A jelenség során a légkör vörösre szűri a fényt, különleges árnyalatot adva az égitestnek – írja a Daily Mail.

Teljes holdfogyatkozás idején a Hold vöröses árnyalatot ölt - a jelenség „vérholdként" ismert

Fotó: IZHAR KHAN / AFP

Vérhold: amikor a Föld árnyéka vörösbe borítja a Holdat

Néhány percig úgy tűnik, mintha az égre függesztett korong rézvörösbe öltözne, a kontraszt felerősödne, és a megszokott látvány átalakulna.

A jelenség oka egyszerű: a Föld a Nap és a Hold közé áll, árnyéka ráborul a holdfelszínre, miközben a légkör vörösre szűri a fényt. Március 3-i teljes holdfogyatkozás Ázsia, Észak-Amerika, Dél-Amerika és Ausztrália nagy részéről látható lesz.

Vérhold és teljes holdfogyatkozás, teljes holdfogyatkozás, 2025.09.08. – Koppenhága, Dánia

Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AFP/Mads Claus Rasmussen

Az interneten újra és újra előkerülnek a bibliai utalások, különösen Jóel könyvének sora: „a hold vérré válik.” A kommentmezőkben ítéletről, jelről és figyelmeztetésről esik szó.

A tudomány ugyanakkor higgadtan írja le a folyamatot: teljes holdfogyatkozás, pontos együttállás, pályasík és csomópont. Az esemény átlagosan két és fél évente ismétlődik, a számítások és térképek precízen jelzik a bekövetkezését.

A kettősség teszi igazán érdekessé a vérhold pillanatát. A kozmikus rend és az emberi képzelet egyszerre van jelen: aki figyeli, látványt kap, aki olvassa, történetet.

Hihetetlen látvány: igazi bolygóparádéra számíthatunk február végén

Február végén ritka égi látvány tárul a csillagászat iránt érdeklődők elé. Hat bolygó – Merkúr, Vénusz, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz – lesz egyszerre látható egy különleges jelenség során.