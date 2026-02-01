Egy egyszerű vérteszt mentheti meg az életét – komoly betegség előzhető meg

A vérteszt fejlesztése mögött álló kutatás arra világít rá, hogy a Parkinson-kór korai felismerése nem feltétlenül az idegrendszeri károsodás megjelenéséhez kötődik. A kutatók szerint bizonyos sejtes és genetikai folyamatok már a betegség legelső szakaszában nyomot hagynak a vérben, így lehetőség nyílhat a kockázat időben történő azonosítására - tájékoztat a Fox News.

A vérteszt új lehetőséget kínálhat a Parkinson-kór korai felismerésére (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kimutatja a vérteszt a Parkinson-kórt évekkel a tünetek előtt?

A jelenlegi kutatási eredmények alapján a vérteszt képes lehet évekkel – akár 15–20 évvel – a tünetek megjelenése előtt jelezni a Parkinson-kórhoz köthető biológiai eltéréseket. Ezek a változások még azelőtt jelentkeznek, hogy az idegsejtek jelentős károsodása bekövetkezne.

Hogyan működik az új vérteszt a Parkinson-kór felismerésére?

Az új vérteszt a vérben zajló génaktivitási és sejtes stresszfolyamatokat vizsgálja. A kutatás során gépi tanulási módszerekkel azonosítottak olyan mintázatokat, amelyek kizárólag a betegség nagyon korai szakaszában jelennek meg, egészséges embereknél vagy előrehaladott Parkinson-kór esetén viszont nem.

Milyen biomarkereket mutat ki a Parkinson-vérteszt?

A Parkinson-vérteszt elsősorban a DNS-javításhoz és a sejtes stresszválaszhoz kapcsolódó biomarkereket mutatja ki. Ezek a jelzőanyagok a szervezet védekező mechanizmusaira utalnak, és a kutatók szerint a betegség legkorábbi biológiai folyamatait tükrözik.

Kiválthatja-e a neurológiai vizsgálatokat a Parkinson-vérteszt?

A szakértők szerint a vérteszt önmagában egyelőre nem váltja ki a neurológiai vizsgálatokat, de fontos kiegészítő eszközzé válhat. Elsősorban szűrővizsgálatként lehet jelentős szerepe, amely segíthet eldönteni, kiknél indokolt a részletesebb neurológiai kivizsgálás.

Mi lehet az akadozó vizelés oka?

A szakaszosan ürülő vizelet nem csupán kényelmetlen, de komolyabb problémákra utaló tünet is lehet. Az elakadt vizeletben ugyanis felszaporodhatnak a kórokozók, ami fertőzésekhez vezethet. Ha a vizelet nem tud rendesen kiürülni, az károsíthatja a veséket, és végső soron veseelégtelenséget okozhat. Dr. Böszörményi-Nagy Géza, az Urológiai Központ – Prima Medica urológusa arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a férfiaknál az akadozó vizelés oka legtöbbször a prosztata-megnagyobbodás, nőknél pedig akár a húgyúti fertőzés miatt érzett fájdalom akadályozhatja a vizelést, más lehetséges okoknak is utána kell járni a kivizsgáláson.