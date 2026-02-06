Forradalmi áttörés: az univerzális vese mindent megváltoztathat

Egy évtizedes kutatómunka után a tudósok fontos lépést tettek afelé, hogy enyhítsék a világszerte súlyos vesehiányt. Kanadai és kínai kutatók olyan eljárást teszteltek, amely lehetővé teheti, hogy egy vese különböző vércsoportú betegekben is működjön – ez jelentősen csökkenthetné a várólistákat és életeket menthetne – írja a ScienceAlert.

Áttörést hozhat a szervátültetésben az univerzális vese – Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Hogyan válhat egy vese „univerzálissá”?

A kísérlet során kutatók egy A vércsoportú vesét alakítottak át O típusúvá speciális enzimek segítségével. Ezek az enzimek eltávolítják azokat a cukormolekulákat, amelyek a vércsoportot jelzik az immunrendszer számára.

A folyamatot molekuláris ollókhoz hasonlították: a jelölések „levágásával” a szerv olyan állapotba kerül, amelyet a szervezet kevésbé idegenként érzékel.

A módszert egy agyhalott befogadó testében vizsgálták, a család beleegyezésével. A vese több napon át működőképes maradt, ami a kutatók szerint eddig nem látott lehetőségeket vet fel a jövőre nézve.

Miért különösen nehéz ma megfelelő vesét találni?

Jelenleg az O vércsoportú betegek gyakran csak ugyanilyen típusú donorra számíthatnak, miközben ők alkotják a várólisták jelentős részét. Bár léteznek eljárások a különböző vércsoportú transzplantációra, ezek költségesek, időigényesek és kockázatosak, ráadásul rendszerint élő donor bevonását igénylik. A statisztikák súlyosak: az Egyesült Államokban naponta tizenegyen halnak meg, miközben veseátültetésre várnak, és közülük sokan éppen a megfelelő vércsoport hiánya miatt nem jutnak időben szervhez.

Milyen akadályok állnak még a széles körű alkalmazás előtt?

Az univerzális vese kutatása során kezelt szerv néhány nap után újra mutatni kezdte az eredeti vércsoport jeleit, ami immunreakciót váltott ki – igaz, enyhébbet a vártnál, és a szervezet toleranciájának jeleivel. A kutatók szerint még számos kihívást kell megoldani, mielőtt embereken indulhatnának klinikai vizsgálatok.

A hétköznapi betegség, amely láthatatlanul emészti fel a testet

A vesék, a szív és az anyagcsere tökéletes összhangban működnek — ha azonban az egyik kibillen, az egész rendszer borul. A krónikus vesebetegség (CKD) sokáig tünetmentes, ezért a legtöbben csak akkor veszik észre, amikor már súlyos a baj.