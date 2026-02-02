Miért ilyen nehéz időben felismerni a veserákot?

A veserák tünetei sok esetben nem egyértelműek, sőt, a betegség korai szakaszában akár teljesen hiányozhatnak is. Ez az egyik fő oka annak, hogy az Egyesült Királyságban minden ötödik beteg csak a legelőrehaladottabb, negyedik stádiumban szembesül a diagnózissal, amikor az életkilátások drámaian romlanak – írja a DailyMail.

Színezett PET–CT felvételek veserákos betegnél, különböző metszeti síkokban. A veserák tünetei gyakran későn jelentkeznek, a betegség leginkább 50 év feletti férfiakat érinti, és a daganat a vér- vagy nyirokrendszeren keresztül áttéteket is adhat..Fotó: SAMUNELLA/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SPD

Veserák tünetei — miért derül ki túl későn a betegség?

A Kidney Cancer UK friss felmérése szerint a veserák késői diagnózisa komoly rendszerhibákra világít rá. A jelenlegi brit irányelvek sokáig szinte kizárólag a véres vizelet daganat jeleként való megjelenését tekintették figyelmeztető tünetnek, holott a valóság ennél jóval összetettebb.

A veserák korai felismerése különösen nehéz, mivel az 1–2. stádiumban a betegek nagy része teljesen tünetmentes. A 3. stádiumban még közel 75 százalék az ötéves túlélés, míg a veserák késői diagnózis esetén ez az arány már csak 10–15 százalék.

A leggyakoribb panaszok közé tartozik a derékfájdalom daganat jele, a tartós fáradtság, a fogyás és a véres vizelet, de a betegek közel harmada semmilyen tünetet nem tapasztal.

Szakértői megszólalás

Prof. Grant Stewart szerint a nem specifikus panaszok miatt a veserák gyakran más betegségek mögé „bújik”, ami jelentősen késlelteti a diagnózist és rontja a veserák túlélési esélyek alakulását.

Mi jöhet a jövőben?

A szervezet egy államilag támogatott kutatási programot sürget, amely célja egy egyszerű, olcsó teszt kifejlesztése lenne a háziorvosi ellátásban. Jelenleg nincs rutinszerű vérvizsgálat vagy gyors szűrési módszer a betegség kiszűrésére.

