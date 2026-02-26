Ettől az ön- és közveszélyes autóstól eláll a szava – videó

Történelmi hóvihar zúdult a napokban Rhode Islandre, csak vasárnap 75 centiméternyi hó esett, nem véletlen, hogy az állam kormányzója veszélyes úthelyzet miatt utazási tilalmat rendelt el. Noha a tilalmat keddre feloldották, a politikus azt kérte az autósoktól, hogy csak az induljon útnak, akinek feltétlen szükséges.

Hófödte autó New Yorkban február 24-én - veszélyes így elindulni. Fotó: GORDON DONOVAN / NurPhoto

Veszélyes mutatvány

Egy Rhode Island-i sofőr mindezek ellenére úgy indult útnak, hogy az autóját le sem takarította, mindössze minimális helyen láthatott ki az autóból. A veszélyes mutatványt valaki rögzítette, a videó csaknem ötmillió megtekintést ért el, csaknem négyezren írtak kommentet - javarészük elítélte a sofőrt. Mutatjuk mi is a videót:

Az esetről a New York Post írt, arról nem tudni, hogy a sofőrt azonosították, és ha igen, mekkora büntetést kapott. Az államban egyébként hétfőn, még az utazási tilalom alatt 300 bajba jutott autóshoz vonultak ki a rendőrök - írta a portál.

