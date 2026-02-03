Veszélyes kórokozó miatt adtak ki sürgős figyelmeztetést

A veszélyes vírus terjedésére hívták fel a figyelmet, miután több embert fertőzött meg egy kórokozó Nyugat-Ausztrália területén. Az eseteket az állami egészségügyi hatóságok az elmúlt hetekben igazolták.

Veszélyes vírus terjed Ausztráliában (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az egészségügyi szervek tájékoztatása szerint legalább négy embernél diagnosztizálták a meningococcus B okozta súlyos megbetegedést Nyugat-Ausztráliában. Két esetet 2025 decemberében, további kettőt januárban erősítettek meg. Bár az esetek között nincs közvetlen kapcsolat, a veszélyes vírus terjedése miatt fokozott ellenőrzés indult.

Ritka, de életveszélyes betegség

A WA Health közlése szerint a betegség ritkán fordul elő, ugyanakkor gyors lefolyása miatt életveszélyes lehet. A kórokozó a vért, valamint az agyat és a gerincvelőt körülvevő hártyákat támadja meg, ami súlyos állapot kialakulásához vezethet.

Súlyos következmények is kialakulhatnak

A fertőzöttek többsége megfelelő kezelés mellett felépül, azonban egyes esetekben halálos kimenetel vagy maradandó szövődmények is előfordulhatnak.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a veszélyes vírus terjedése miatt a korai felismerés kulcsfontosságú.

A szakemberek szerint az alábbi tünetek esetén azonnal cselekedni kell: magas láz, hidegrázás, erős fejfájás, nyakmerevség, hányinger, zavartság, valamint súlyos izom- és ízületi fájdalom. Ilyen panaszok esetén minden érintettnek azonnal forduljon orvoshoz, mert a gyors ellátás életet menthet – olvasható a Daily Mail oldalán.

