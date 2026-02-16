Túl sok férfi nem tud róla: a Viagra előnyei életet is menthetnek

Az Egyesült Államokban 30–50 millió férfit érint a merevedési zavar, és 40 év felett minden második férfi tapasztal problémát. A World Journal of Men’s Health folyóiratban megjelent tanulmány szerint a PDE5-gátlók – köztük a Viagra – összefüggésbe hozhatók a jobb szív- és érrendszeri mutatókkal, az alacsonyabb stroke-kockázattal és a kedvezőbb anyagcsere-folyamatokkal – írj a NewYorkPost.

A Viagra előnyei a kutatások szerint nemcsak a merevedési zavar kezelésében, hanem a szív- és érrendszeri egészség támogatásában is megmutatkozhatnak Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / DPA

Hogyan működik, és miért ilyen széleskörűek a Viagra előnyei?

A készítmény az úgynevezett PDE5-gátlók csoportjába tartozik. Ezek a gyógyszerek ellazítják az erek simaizmait, így fokozzák a véráramlást az egész testben — nemcsak a pénisz területén.

A jobb keringés és az érfalak rugalmasságának javulása hozzájárulhat a szívbetegség kockázatának csökkentéséhez, valamint a stroke kockázat csökkentése természetes úton témában vizsgált érrendszeri folyamatok javulásához is. A kutatók szerint a cukorbetegség és merevedési zavar kapcsolata miatt különösen fontos lehet ez a hatás, hiszen a javuló ér- és idegműködés mindkét problémát kedvezően befolyásolhatja.

Prosztatamegnagyobbodás és vizelési panaszok

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy a Viagra előnyei prosztatamegnagyobbodás esetén is jelentkezhetnek. Az izmok ellazítása a hólyag és a prosztata környékén enyhítheti a gyakori vizelési ingert és az éjszakai panaszokat.

Nem véletlen, hogy prosztatarák kezelés után is gyakran alkalmazzák ezeket a szereket, mivel a beavatkozások sok esetben merevedési zavart okoznak.

Több férfi élhetne a Viagra előnyeivel

Bár milliók érintettek, a felmérések szerint mindössze a férfiak mintegy 24 százaléka használ ilyen gyógyszert. A Prostate Cancer UK egyik szakértője szerint sok férfi lemarad egyszerű kezelésekről, amelyek nemcsak a szexuális életet javíthatják, hanem más súlyos, életminőséget befolyásoló betegségek kockázatát is csökkenthetik.

Korábbi kutatások még azt is felvetették, hogy a PDE5-gátlók szerepet játszhatnak az Alzheimer-kór kockázatának csökkentése férfiaknál témakörében vizsgált mechanizmusokban is.