Túl sok férfi nem tud róla: a Viagra előnyei életet is menthetnek

Az Egyesült Államokban 30–50 millió férfit érint a merevedési zavar, és 40 év felett minden második férfi tapasztal problémát. A World Journal of Men’s Health folyóiratban megjelent tanulmány szerint a PDE5-gátlók – köztük a Viagra – összefüggésbe hozhatók a jobb szív- és érrendszeri mutatókkal, az alacsonyabb stroke-kockázattal és a kedvezőbb anyagcsere-folyamatokkal – írj a NewYorkPost.
Hogyan működik, és miért ilyen széleskörűek a Viagra előnyei?
A készítmény az úgynevezett PDE5-gátlók csoportjába tartozik. Ezek a gyógyszerek ellazítják az erek simaizmait, így fokozzák a véráramlást az egész testben — nemcsak a pénisz területén.
A jobb keringés és az érfalak rugalmasságának javulása hozzájárulhat a szívbetegség kockázatának csökkentéséhez, valamint a stroke kockázat csökkentése természetes úton témában vizsgált érrendszeri folyamatok javulásához is. A kutatók szerint a cukorbetegség és merevedési zavar kapcsolata miatt különösen fontos lehet ez a hatás, hiszen a javuló ér- és idegműködés mindkét problémát kedvezően befolyásolhatja.
Prosztatamegnagyobbodás és vizelési panaszok
A vizsgálat arra is rámutatott, hogy a Viagra előnyei prosztatamegnagyobbodás esetén is jelentkezhetnek. Az izmok ellazítása a hólyag és a prosztata környékén enyhítheti a gyakori vizelési ingert és az éjszakai panaszokat.
Nem véletlen, hogy prosztatarák kezelés után is gyakran alkalmazzák ezeket a szereket, mivel a beavatkozások sok esetben merevedési zavart okoznak.
Több férfi élhetne a Viagra előnyeivel
Bár milliók érintettek, a felmérések szerint mindössze a férfiak mintegy 24 százaléka használ ilyen gyógyszert. A Prostate Cancer UK egyik szakértője szerint sok férfi lemarad egyszerű kezelésekről, amelyek nemcsak a szexuális életet javíthatják, hanem más súlyos, életminőséget befolyásoló betegségek kockázatát is csökkenthetik.
Korábbi kutatások még azt is felvetették, hogy a PDE5-gátlók szerepet játszhatnak az Alzheimer-kór kockázatának csökkentése férfiaknál témakörében vizsgált mechanizmusokban is.
Mi áll a merevedési zavar hátterében?
A merevedési zavar gyakran a beszűkült erek, magas vérnyomás, magas koleszterinszint vagy dohányzás következménye. Emellett idegrendszeri károsodás és anyagcsere-zavarok – például a cukorbetegség – is szerepet játszhatnak.
A szakértők hangsúlyozzák: a normális erekció az agy, a hormonok, az idegek, az erek és a simaizmok összehangolt működését igényli. Bármelyik tényező sérül, kialakulhat merevedési zavar.
Figyelmeztetés: hamis a Viagra – 20 millió tablettát foglaltak le
Az online térben terjedő hamis potencianövelők egyre komolyabb egészségügyi kockázatot jelentenek. Az Egyesült Királyságban az elmúlt években több tízmillió illegális, hamis, Viagra jellegű tablettát foglaltak le a hatóságok, de a jelenség nemzetközi méreteket öltött. Bár Magyarországon kisebb volumenű ügyekre derült fény, a probléma itt is jelen van, elsősorban az internetes kereskedelemben.
Tényleg szívinfarktust okoz a Viagra?
Az utóbbi években több kutatás és orvosi vita is foglalkozott azzal, vajon a potencianövelő szerek szedése növeli-e a szívroham kockázatát. A Viagra különösen sokszor kerül elő ebben az összefüggésben, hiszen a világ egyik legismertebb gyógyszeréről van szó.