Victoria Beckham filléres reggeli trükkje: ettől indul be a fogyás és az emésztés

A szóban forgó „csodaszer" nem más, mint az almaecet. A Mirror szerint Victoria Beckham egy Instagram-posztban árulta el, hogy mindennap így indítja a reggelt. „Legyél bátor! Két evőkanállal éhgyomorra!" – írta követőinek.

Victoria Beckham

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Nem csak Victoria Beckham kezdi almaecettel a napot

Nem ő az egyetlen híresség, aki erre esküszik. Cheryl Tweedy is beszélt róla egy rádióinterjúban, de a nemzetközi sajtó szerint Katy Perry és Megan Fox is beépítette már a rutinjába.

Az almaecet erjesztett almából készül, a folyamat során ecetsav keletkezik, a kutatások szerint ez lehet felelős a jótékony hatások egy részéért.

A nyers, szűretlen változat tartalmazza azokat a természetes enzimeket és baktériumokat, amelyek az emésztés támogatásában játszhatnak szerepet.

Egyes szakértők szerint az almaecet:

segítheti az emésztést,

hozzájárulhat az étkezés utáni vércukorszint egyensúlyához,

egészséges étrend mellett támogathatja a testsúlykontrollt.

Fontos ugyanakkor, hogy önmagában nem csodaszer, és leginkább kiegyensúlyozott étrenddel együtt lehet hatékony.

A brit árak alapján egy evőkanálnyi adag akár 45 pennyből – vagyis nagyjából 200 forintból – is kijöhet naponta, így valóban nem luxuskategóriás wellnesstrükkről van szó.

Sokan vízben elkeverve isszák, mások salátaöntetként használják. A manukamézzel dúsított változatok az ízét is enyhíthetik, így könnyebben fogyaszthatóvá válik.

Bár a vélemények többsége pozitív, az almaecet íze erősen savas, és érzékeny gyomrúaknak nem feltétlenül ajánlott töményen fogyasztani. Szakértők szerint érdemes hígítva inni, és hosszú távú, nagy mennyiségű alkalmazás előtt orvossal is konzultálni.

