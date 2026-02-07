Apokaliptikus képsorok – egy egész házat nyelt el a természeti katasztrófa

Apokalipszis most! Ezúttal az Amerikai Egyesült Államokból érkezett egy látványos videó! A felvételen megelevenednek a Holnapután és természetesen a 2012 című katasztrófafilmek képsorai!

Sokkoló videó: Egy egész házat nyelt el a tomboló természeti katasztrófa Forrás: FoxNews/Screenshot

Videón, ahogy egy ház összeomlik a tomboló viharban

A felvételen jól látszik, ahogy a tomboló hullámzás alámossa az épületet, amely néhány pillanat alatt összeomlik és eltűnik a vízben. A látvány sokkoló és apokaliptikus: a természet ereje könyörtelenül nyeli el az ember alkotta épületet.

COASTAL CARNAGE: Dramatic video captures a home collapsing into the rough surf in Buxton, North Carolina from the powerful nor’easter earlier this month. pic.twitter.com/WBMSvtieaj — Fox News (@FoxNews) February 7, 2026

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Az Egyesült Államokat január végén elérte az a sarkvidéki eredetű időjárás, amit előre megjósoltak. A hatalmas hóvihar miatt több mint 800 ezren maradtak áram nélkül, többen meghaltak és több ezer repülőjáratot kellett törölni.

Felrobbannak a fák az extrém hidegtől Amerikában? – sokkoló videó terjed az interneten

Miközben pusztító erejű téli viharok söpörnek végig Észak-Amerika jelentős részén, az internetes közösségi oldalakat különös hírek árasztották el. Felrobbanó fákról terjednek rémisztő felvételek, amik pánikot keltettek. De vajon mennyi a valóságalapja ezeknek a beszámolóknak?

Bombaciklon és hóvihar bénítja az országot, hidegfront tarolja le az Egyesült Államokat

Az Atlanti-óceán felől érkező erős téli vihar vasárnap rendkívüli körülményeket okozott az Egyesült Államok keleti felén. A hidegrekord több államban is megdőlt, miközben hó, fagy és viharos szél nehezítette a mindennapokat.