Brutális pusztítást végzett a Leonardo nevű vihar Portugáliában és Spanyolországban

Portugália déli részén, az Alentejo régióban egy körülbelül 70 éves férfi halt meg, miután autóját elsodorta az ár egy elárasztott úton – közölték a portugál hatóságok. Az elmúlt napokban az egymást követő viharok miatt több folyó kilépett a medréből, utak váltak járhatatlanná, települések kerültek víz alá. Spanyolországban, Andalúziában egy lányt sodort el a megáradt Turvilla folyó Malaga tartományban, miközben megpróbálta megmenteni a kutyáját. A keresés órákon át tartott, de egyelőre nem jártak sikerrel - írja a Reuters.

A vihar miatt komoly áradások vannak a térségben. Fotó: THOMAS COEX / AFP

Egy ember meghalt, egy másik pedig eltűnt a vihar tombolásában

A folyó teljes szakaszát átvizsgáltuk attól a ponttól kezdve, ahol beleesett, egészen a torkolatig. A kutyát megtaláltuk, de a lányt nem

– mondta Manuel Marmolejo, a malagai tűzoltóság parancsnoka a spanyol televízióban. A spanyol állami meteorológiai szolgálat (Aemet) szerint a Leonardo csak egy állomása annak az úgynevezett „viharvonatnak”, amely az elmúlt hetekben sorra érte el a térséget. A következő front, a Marta vihar, várhatóan a hétvégén csap le a régióra.

Portugáliában a károk már most jelentősek.

Manuel Castro Almeida gazdasági miniszter közlése szerint a múlt heti Kristin vihar utáni helyreállítás költségei meghaladhatják a 4 milliárd eurót. Dél-Portugáliában, Alcácer do Sal térségében a Sado folyó áradása miatt az emberek derékig érő vízben közlekedtek, éttermek teraszai kerültek víz alá, az épületeket homokzsákokkal próbálták megvédeni.

Residents of the flood-hit Portuguese town of Alcacer do Sal, located 90 kilometres from Lisbon, prepare for worsening conditions as Storm Leonardo batters the Iberian Peninsula. pic.twitter.com/CRmPIWT7XV — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) February 4, 2026

Még soha nem láttam ehhez hasonlót. Szürreális. Rengeteg jó ember él itt, boltosok, családok, akiknek most megrongálódtak az otthonaik.

– mondta Maria Cadacha helyi lakos. Az andalúziai mentőszolgálatok szerda éjfélig több mint egymillió bejelentést kezeltek. Antonio Sanz, a regionális belügyminiszter szerint tizennégy folyó és tíz gát esetében áll fenn rendkívüli kiáradás veszélye. A portugál polgári védelem csütörtök hajnalig legalább hetven incidenst regisztrált. A hatóságok mindkét országban arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék az elárasztott területeket, és kövessék a riasztásokat, mivel a következő napokban további heves időjárás várható. Az Origo korábban arról írt, hogy a mediterrán vihar nem viccelt, özönvíz zúdult az utakra – videó.