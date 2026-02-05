Hírlevél
portugália

Brutális pusztítást végzett a Leonardo nevű vihar Portugáliában és Spanyolországban

Egy ember életét vesztette Portugáliában, Spanyolországban pedig eltűnt egy lány, miután a Leonardo nevű vihar heves esőzésekkel és erős széllel csapott le az Ibériai-félszigetre. A hatóságok mindkét országban rendkívüli állapotokra figyelmeztetnek, miközben újabb vihar érkezése várható a hétvégén.
portugálialeonardoviharspanyolország

Portugália déli részén, az Alentejo régióban egy körülbelül 70 éves férfi halt meg, miután autóját elsodorta az ár egy elárasztott úton – közölték a portugál hatóságok. Az elmúlt napokban az egymást követő viharok miatt több folyó kilépett a medréből, utak váltak járhatatlanná, települések kerültek víz alá. Spanyolországban, Andalúziában egy lányt sodort el a megáradt Turvilla folyó Malaga tartományban, miközben megpróbálta megmenteni a kutyáját. A keresés órákon át tartott, de egyelőre nem jártak sikerrel - írja a Reuters.

vihar
A vihar miatt komoly áradások vannak a térségben. Fotó: THOMAS COEX / AFP

 

Egy ember meghalt, egy másik pedig eltűnt a vihar tombolásában

A folyó teljes szakaszát átvizsgáltuk attól a ponttól kezdve, ahol beleesett, egészen a torkolatig. A kutyát megtaláltuk, de a lányt nem

– mondta Manuel Marmolejo, a malagai tűzoltóság parancsnoka a spanyol televízióban. A spanyol állami meteorológiai szolgálat (Aemet) szerint a Leonardo csak egy állomása annak az úgynevezett „viharvonatnak”, amely az elmúlt hetekben sorra érte el a térséget. A következő front, a Marta vihar, várhatóan a hétvégén csap le a régióra. 

Portugáliában a károk már most jelentősek.

Manuel Castro Almeida gazdasági miniszter közlése szerint a múlt heti Kristin vihar utáni helyreállítás költségei meghaladhatják a 4 milliárd eurót. Dél-Portugáliában, Alcácer do Sal térségében a Sado folyó áradása miatt az emberek derékig érő vízben közlekedtek, éttermek teraszai kerültek víz alá, az épületeket homokzsákokkal próbálták megvédeni.

Még soha nem láttam ehhez hasonlót. Szürreális. Rengeteg jó ember él itt, boltosok, családok, akiknek most megrongálódtak az otthonaik.

– mondta Maria Cadacha helyi lakos. Az andalúziai mentőszolgálatok szerda éjfélig több mint egymillió bejelentést kezeltek. Antonio Sanz, a regionális belügyminiszter szerint tizennégy folyó és tíz gát esetében áll fenn rendkívüli kiáradás veszélye. A portugál polgári védelem csütörtök hajnalig legalább hetven incidenst regisztrált. A hatóságok mindkét országban arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék az elárasztott területeket, és kövessék a riasztásokat, mivel a következő napokban további heves időjárás várható. Az Origo korábban arról írt, hogy a mediterrán vihar nem viccelt, özönvíz zúdult az utakra – videó.

 

