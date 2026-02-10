Fákat döntött ki a vihar Hawaiin – videón a pusztítás

A Csendes-óceán térségében kialakult erőteljes időjárási helyzet miatt Hawaii állam jelentős része került nehéz helyzetbe. A vihar erős széllökésekkel, heves esőzéssel és a magasabb térségekben havazással érkezett, ami számos infrastrukturális problémát idézett elő - tájékoztat az ABC News.
Vihar bénította meg Hawaiit
A szigeteken a hétvégén helyenként 80–117 km/órás széllökéseket mértek, amelyek fákat döntöttek ki és villanyvezetékeket szakítottak le. A vihar következtében több mint 12 ezer ember maradt áram nélkül, elsősorban Oahu szigetén és Maui megyében.
Az elmúlt 48 órában több térségben is jelentős mennyiségű csapadék hullott. A magasabban fekvő területeken akár 30 centiméternél is több eső esett, míg az alacsonyabb régiókban 12–76 milliméter csapadékot mértek. A Nagy-sziget csúcsain a hegyvidéki területeken hó is hullott.
Maui és a Big Island egyes részein továbbra is súlyos az aszály, amelyet a vihar ugyan enyhíthet, ám a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső villámárvizeket és eróziót okozhat. A szakértők szerint ez hosszabb távon károsíthatja a talaj szerkezetét és a növényzetet.
A kormányzó a vihar érkezése előtt rendkívüli állapotot hirdetett. Közleményében hangsúlyozta, hogy a lakosság és a turisták biztonsága az elsődleges szempont, és mindenkit arra kért, hogy kövesse a hatóságok utasításait.
Josh Green kormányzó döntése nyomán hétfőn minden iskola és állami intézmény zárva tartott, köztük az egyetemek és a törvényhozás épületei is. A hatóságok ezzel igyekeztek megelőzni a további baleseteket és károkat.