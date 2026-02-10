Fákat döntött ki a vihar Hawaiin – videón a pusztítás

A Csendes-óceán térségében kialakult erőteljes időjárási helyzet miatt Hawaii állam jelentős része került nehéz helyzetbe. A vihar erős széllökésekkel, heves esőzéssel és a magasabb térségekben havazással érkezett, ami számos infrastrukturális problémát idézett elő - tájékoztat az ABC News.

A vihar idején több fa dőlt ki az erős széllökések miatt - Illusztráció

Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

Vihar bénította meg Hawaiit

A szigeteken a hétvégén helyenként 80–117 km/órás széllökéseket mértek, amelyek fákat döntöttek ki és villanyvezetékeket szakítottak le. A vihar következtében több mint 12 ezer ember maradt áram nélkül, elsősorban Oahu szigetén és Maui megyében.

Az elmúlt 48 órában több térségben is jelentős mennyiségű csapadék hullott. A magasabban fekvő területeken akár 30 centiméternél is több eső esett, míg az alacsonyabb régiókban 12–76 milliméter csapadékot mértek. A Nagy-sziget csúcsain a hegyvidéki területeken hó is hullott.

Maui és a Big Island egyes részein továbbra is súlyos az aszály, amelyet a vihar ugyan enyhíthet, ám a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső villámárvizeket és eróziót okozhat. A szakértők szerint ez hosszabb távon károsíthatja a talaj szerkezetét és a növényzetet.

@civilbeat High winds whipped the islands as a storm came through on Sunday, with more expected overnight and into Monday. In a press conference late Sunday morning, Gov. Josh Green said he is closing the state in an abundance of caution and state officials joined him to ask people to stay home if they can, even if it meant missing a Super Bowl party. Only essential services will be operating on Monday. The governor said that at least 9,000 households were without power. Hawaiian Electric and Kauaʻi Island Utility Cooperative took steps before the storm hit to clear debris that threatened to down power lines. As of Sunday, many of the outages were on Oʻahu, according to Hawaiian Electric’s outage maps. Green had issued an emergency proclamation on Friday, as did Mayor Richard Bissen on Maui. Honolulu Mayor Rick Blangiardi followed suit on Sunday afternoon, and ordered all non-essential county offices and services to close through at least Monday. Mayor Kimo Alameda on the Big Island did the same on Sunday, and emergency shelters have opened across the island. Hawaiʻi Island had been hit especially hard by midday Sunday, with some rivers quadrupling in height in Kamuela and Hamakua to reach four to six feet, according to NOAA maps. 🔗 Link in bio for more on this developing story. ♬ original sound - Civil Beat

Brutális pusztítást végzett a Leonardo nevű vihar Portugáliában és Spanyolországban

Egy ember életét vesztette Portugáliában, Spanyolországban pedig eltűnt egy lány, miután a Leonardo nevű vihar heves esőzésekkel és erős széllel csapott le az Ibériai-félszigetre. A hatóságok mindkét országban rendkívüli állapotokra figyelmeztetnek, miközben újabb vihar érkezése várható a hétvégén.

Apokaliptikus képsorok – egy egész házat nyelt el a természeti katasztrófa

Egy drámai videó rögzítette, ahogy egy lakóház a háborgó óceánba omlik Buxtonban, Észak-Karolinában.Az épület a hónap elején pusztító vihar után adta meg magát a hullámoknak. Döbbentes videó!