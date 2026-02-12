Halálos szél söpört végig Franciaországon

Egy ember meghalt és mintegy 850 ezer háztartás áram nélkül maradt Franciaország délnyugati részén a térségen áthaladó Nils vihar miatt - közölték a helyi hatóságok csütörtökön.

Már halálos áldozata is van a Nils viharnak Franciaországban – Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Nils vihar Franciaországban: halálos szél pusztított

A tájékoztatás szerint a halálos áldozat egy kamionsofőr, akit Landes megyében egy lezuhant faág miatt ért baleset. A megyében, az Atlanti-óceán partján fekvő Biscarrosse-nál az éjszaka folyamán óránként 162 kilométeres sebességű széllökéseket is mértek.

Csütörtök reggel Nouvelle-Aquitaine térségében 485 ezren, Occitanie régióban pedig 318 ezer háztartásból jelentettek áramkimaradást.

A hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy az utóbbi hetekben leesett jelentős csapadékmennyiség fellazította a talajt, ezért a heves széllökések kárt okozhatnak a fákban és az infrastruktúrában is. A francia meteorológiai intézet előrejelzése szerint a vihar csütörtökön várhatóan elhagyja a régiót, és Korzika felé veszi az irányt.

Szerdán a Nils miatt a hatóságok 19 megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést, amelyet csütörtökön további 24-re kiterjesztettek.

